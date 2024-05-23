Российские военные освободили населенный пункт Андреевка в ДНР

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Андреевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в сводке о ситуации в зоне спецоперации на Украине за сутки.

«Подразделения „Южной“ группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой народной республики, а также улучшили положение по переднему краю», — говорится в сообщении.

Кроме того, бойцы нанесли поражение бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенных пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр. В результате киевский режим потерял более 490 боевиков, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, пушку «Гиацинт-Б», четыре гаубицы Д-20 и орудие L-119.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Клещеевка в ДНР.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.