Российские военные освободили населенный пункт Андреевка в ДНР

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 46 0

Бойцы продолжают продвижение в зоне спецоперации.

Российские военные освободили населенный пункт Андреевка в ДНР

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Андреевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в сводке о ситуации в зоне спецоперации на Украине за сутки.

«Подразделения „Южной“ группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой народной республики, а также улучшили положение по переднему краю», — говорится в сообщении.

Кроме того, бойцы нанесли поражение бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенных пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр. В результате киевский режим потерял более 490 боевиков, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, пушку «Гиацинт-Б», четыре гаубицы Д-20 и орудие L-119.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Клещеевка в ДНР.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Тема:
Спецоперация
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