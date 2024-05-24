Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 33 0

Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Фото, видео: Казаков Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Президент сделал это перед своей рабочей поездкой в Минск.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом поздравил его с днем тезоименитства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Мероприятие в честь праздника Дня славянской письменности и культуры прошло в Патриарших палатах в Кремле. Именно 24 мая в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создавших известнейшую азбуку, патриарх Кирилл отмечает день своего тезоименитства (именины).

Глава РПЦ получил поздравления и от президента Белоруссии — Александра Лукашенко. Стоит упомянуть, что именно в Минск впоследствии и отправился Владимир Путин с официальным рабочим визитом на два дня.

Ранее 5-tv.ru писал, как российский лидер провел переговоры с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой в Кремле — в узком формате и с завтраком.

+18° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
90.25
0.06 97.88
-0.02
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 и...

Последние новости

13:54
Румыния объявила российского дипломата персоной нон грата
13:49
В России ужесточили правила кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой
13:36
Супруга главы Федерации еврейских общин ослепла после пластической операции
13:30
«На их совести»: Лавров об использовании Украиной оружия США для ударов по России
13:15
Германия подняла истребители над Балтикой из-за якобы российского Ан-26
12:51
Германия поставила Украине десять танков Leopard

Сейчас читают

Стало известно в какую сумму обойдется родителям выпускной в 2024 году
Умирала в страшных муках. Сестру Фриске лечили от рака подпольным лекарством
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади
Дешево и смертоносно: какая страшная опасность скрывается в покупной шаурме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео