Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Президент сделал это перед своей рабочей поездкой в Минск.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом поздравил его с днем тезоименитства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Мероприятие в честь праздника Дня славянской письменности и культуры прошло в Патриарших палатах в Кремле. Именно 24 мая в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создавших известнейшую азбуку, патриарх Кирилл отмечает день своего тезоименитства (именины).

Глава РПЦ получил поздравления и от президента Белоруссии — Александра Лукашенко. Стоит упомянуть, что именно в Минск впоследствии и отправился Владимир Путин с официальным рабочим визитом на два дня.

Ранее 5-tv.ru писал, как российский лидер провел переговоры с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой в Кремле — в узком формате и с завтраком.