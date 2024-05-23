В узком формате и за завтраком: как прошли переговоры Путина с королем Бахрейна

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 72 0

Путин подарил королю Бахрейна Aurus

Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Российский лидер подарил коллеге автомобиль Aurus.

Президент России Владимир Путин провел переговоры с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой в Кремле.

Сначала встреча прошла в узком составе при участии главы МИД России Сергея Лаврова, помощника президента Юрия Ушакова и вице-премьера Александра Новака. Затем же переговоры продолжились в формате официального завтрака с участием делегаций двух стран.

В приветственной речи Путин напомнил, что в следующем году исполняется 35 лет установления дипломатических отношений России и Бахрейна. Сегодня между государствами осуществляется примерно 30 крупных инвестиционных проектов.

По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством здравоохранения России и Минздравом Бахрейна. Кроме того, страны приняли программу сотрудничества по линии министерств культуры и подписали еще ряд документов.

Позднее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин подарил коллеге длинную версию автомобиля Aurus.

«Да, могу сказать [что было подарено] — в том числе длинная версия автомобиля «Аурус», — сказал он журналистам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин посетит Белоруссию 23–24 мая и проведет там переговоры со своим коллегой Александром Лукашенко.

Путин и Лукашенко довольно часто и тесно общаются. Так, президент Белоруссии посещал Москву с визитом всего две недели назад. Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и присутствовал на параде Победы.

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