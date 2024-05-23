Путин прибыл в Минск с официальным визитом

Столицу Белоруссии политик покинет через два дня.
Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru
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Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Минск. Столицу Белоруссии политик покинет через два дня.
В аэропорту Путина встретил президент страны Александр Лукашенко. Визит проходит по приглашению главы Белоруссии.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко в Минске. Как ожидается, лидеры обсудят актуальные вопросы развития отношений двух стран, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также затронут иные темы.
Дмитрий Песков уточнил, что «обширное общение» Путина и Лукашенко начнется уже 23 мая. В ходе второго дня визита российский лидер посетит Дворец Независимости в Минске, где пройдут переговоры сначала в узком, а затем в расширенном составе.
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