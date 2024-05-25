В Адыгее упал беспилотник, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

«В ауле Псейтук Тахтамукайского района упал беспилотник. Никаких разрушений и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

На месте произошедшего работают представители спецслужб и всех необходимых ведомств.

Прежде стало известно, что силы ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, а также перехвачен еще один дрон в Курской области.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.