В Адыгее упал беспилотник
Что известно о ситуации?
Фото: Telegram / Мурат Кумпилов / muratkumpilov
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В Адыгее упал беспилотник, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
«В ауле Псейтук Тахтамукайского района упал беспилотник. Никаких разрушений и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.
На месте произошедшего работают представители спецслужб и всех необходимых ведомств.
Прежде стало известно, что силы ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, а также перехвачен еще один дрон в Курской области.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
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