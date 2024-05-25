В Адыгее упал беспилотник

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 20 0

Что известно о ситуации?

В Адыгее упал беспилотник

Фото: Telegram / Мурат Кумпилов / muratkumpilov

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Адыгее упал беспилотник, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

«В ауле Псейтук Тахтамукайского района упал беспилотник. Никаких разрушений и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

На месте произошедшего работают представители спецслужб и всех необходимых ведомств.

Прежде стало известно, что силы ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над  Белгородской областью, а также перехвачен еще один дрон в Курской области.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

В Адыгее упал беспилотник

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Telegram / Мурат Кумпилов / muratkumpilov

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Telegram / Мурат Кумпилов / muratkumpilov

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Атака беспилотников на регионы России
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