Новый фит? Григорий Лепс рассказал о коллаборации с Егором Кридом

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 178 0

Григорий Лепс не против сотрудничества с Егором Кридом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Слухи о совместной песне ходят среди фанатов уже давно.

Знаменитый певец Григорий Лепс приоткрыл завесу тайны над коллаборацией с «кумиром молодежи» Егором Кридом. Эксклюзивный комментарий исполнитель дал 5-tv.ru на ежегодной музыкальной премии RU.TV, которая прошла накануне.

Слухи о совместной песне двух знаменитостей ходят давно. Тысячи поклонником мечтают услышать любимых артистов вместе и продолжают надеяться на скорый выход возможной композиции.

Кроме того, Лепсу не впервые «фитовать» с молодыми певцами различных жанров — он уже записывал треки с юным музыкантом Иваном Дмитриенко и репером Матвеем Мельниковым, более известным под псевдонимом Мот.

В коллаборации вступал и Егор Крид. Самой известной, например, является «Цвет настроения черный», записанная с эстрадным певцом Филиппом Киркоровым.

Так, Лепс вполне не против попробовать поработать с исполнителем хита «Самая самая». Настроен он позитивно — мол, если получится, то будет неплохо.

«Посмотрим. Получится — получится. Нет- нет. Кто знает?» — поделился он.

Точных планов или даже первых черновиков пока нет. По словам нашего собеседника, все покажет время. Быть может, народный артист РФ ждет инициативы от самого Егора.

Певец отметил, что всегда рад сотрудничать с молодыми артистами.

«Можно, если они не будут против. Они же молодые, популярные, мотивированные, а я то уже… Мне что петь, что не петь», — с улыбкой пошутил музыкант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лепс высказался об уехавших за рубеж детях от прошлых браков.

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