«У них свой путь»: Лепс высказался об уехавших за рубеж детях от прошлых браков

Собираются ли наследники певца возвращаться на Родину?

Народный артист России Григорий Лепс является отцом четверых детей. Его дочь Инга родилась в первом браке певца со Светланой Дубинской.

Трое других наследников — Ева, Николь и Иван — от второго брака с Анной Шаплыковой, с которой он развелся после 20 лет совместной жизни. Сейчас дети Лепса проживают за рубежом, чему он не особенно рад.

«Я был категорически против того, чтобы они уезжали и учились не в России. Но это был их выбор. Юридически и физически мы не являемся с моей бывшей супругой мужем и женой. Дети уже достаточно взрослые, у них есть свой путь. Я могу их поддержать или нет. Я выбрал их поддержать, это мои дети. Бросать их на произвол судьбы — нет. Я, конечно, им помогу — в надежде, что они выучатся чему-нибудь и вернутся на Родину, чтобы здесь помогать людям», — поделился артист в интервью на YouTube.

Его старшая дочь Ева учится в Париже, а младшая Николь — в Лондоне. Он оплачивает их обучение, проживание, дает деньги на другие нужды, что обходится в копеечку, но Лепс никогда не ставил условий, что они должны вернуться в Россию.

И звезда может только надеяться, что их мнение изменится и дети сами придут к этому решению. Несмотря на то, что Лепс находится под западными санкциями за то, что неоднократно выступал в Крыму и на Донбассе, на его дочерях это не сказывается.

Они спокойно живут в других государствах, соблюдая местные законы. Однако иностранное образование наследников вынуждает певца экономить и не шиковать — в первую очередь, это касается дорогих подарков и праздниках в целом.

Ранее 5-tv.ru писал, как сложилась жизнь первой жены Лепса и какие отношения у отца со старшей дочерью.