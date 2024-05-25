Археологи нашли потопленную в годы ВОВ американскую подлодку USS Harder

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Субмарина и ее экипаж погибли в 1944 году в схватке с двумя японскими эсминцами.

Археологи нашли потопленную в годы ВОВ американскую подлодку USS Harder

Фото: www.globallookpress.com / Keystone Pictures USA

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Американскую подводную лодку USS Harder времен Второй мировой войны (ВОВ) обнаружили на дне Южно-Китайского моря. Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что несмотря на сложность идентификации подлодок из-за их конструкции, археологам удалось точно установить, что найденное судно — именно Harder.

Задачу исследователям облегчило использование передовой фотограмметрии и подводной робототехники, а также то, что корпус субмарины отлично сохранился.

Уточняется, что подлодку нашли в рамках проекта Lost 52, посвященного поиску и увековечению памяти всех 52 американских подводных лодок, погибших в годы ВОВ.

Известно, что Harder была потоплена 24 августа 1944 года вместе с экипажем из 79 военнослужащих. Лодка вступила в бой с двумя японскими эсминцами, которые атаковали ее глубинными бомбами. До своей гибели Harder успела совершить шесть боевых походов и потопить несколько кораблей военного флота Японии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участники экспедиции Русского географического общества и фонда «Люди моря» побывали на месте гибели американской подводной лодки Wahoo, потопленной в годы Второй мировой войны.

+21° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 26%
89.70
-0.55 97.10
-0.78
Время перемен: в какие годы жизни знаки зодиака могут изменить свою судьб...

Последние новости

17:31
«Пожалуйста, наслаждайтесь»: Ольга Серябкина обратилась к выпускникам
17:17
И драники, и сало: Лукашенко угостил Путина в Минске национальными белорусскими блюдами
17:03
«Поссорились муж с женой»: очевидцы назвали причину стрельбы в Петербурге
16:50
Археологи нашли потопленную в годы ВОВ американскую подлодку USS Harder
16:32
Путин прибыл в Королев для осмотра объектов оборонных предприятий
16:30
Силуанов предупредил о зеркальном ответе РФ на использование Западом ее активов

Сейчас читают

Стало известно в какую сумму обойдется родителям выпускной в 2024 году
Актрису Маргариту Терехову экстренно госпитализировали
Новый фит? Григорий Лепс рассказал о коллаборации с Егором Кридом
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео