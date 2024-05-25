«Поссорились муж с женой»: очевидцы назвали причину стрельбы в Петербурге

Житель Северной столицы открыл огонь по полицейским, ранив одного из них.

Причиной происшествия со стрельбой в Невском районе Петербурга, в ходе которого был ранен полицейский, стала семейная ссора. Об этом 5-tv.ru рассказала местная жительница.

По ее словам, выстрелы раздались после ссоры мужа с женой в одном из подъездов многоквартирного дома. Очевидица утверждает, что стреляли несколько раз, при этом на игровой площадке возле дома гуляли дети.

«Я выносила мусор, иду обратно, и вот случилось такое. У нас это не в первый раз. Тут стреляли в третьей парадной из окон. Двух чаек застрелили. Прямо вот здесь на асфальте валялись», — посетовала женщина.

Ранее поступила информация о том, что в Невском районе Петербурга неизвестный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, ранив одного из них. Инцидент произошел в жилом доме на Народной улице.

Сейчас на месте работают оперативные службы. О задержании стрелявшего мужчины пока не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция задержала несколько человек после стрельбы в Москве.