Со вкусом онкологии: в каких сладостях содержатся канцерогены

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 540 0

Вафли и мороженое могут повысить риск образования рака

Со вкусом онкологии: в каких сладостях содержатся канцерогены

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

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При изготовлении некоторых десертов производители начали использовать заменители молочного жира. Чем это опасно?

Заменители молочного жира, которые добавляют при изготовлении вафель, мороженого, печенья и творожных сырков могут повышать риск образования рака, выяснили специалисты Всероссийского государственного научно-исследовательского центра Россельхознадзора. Результаты исследования были опубликованы в журнале «АгроЭксперт».

Так, в перечисленных выше продуктах специалисты нашли растительные масла, в которых, в свою очередь, высоко содержание 3-МХПД и глицидола. Опаснее всего, по мнению врачей, пальмовое масло, которое сильно влияет на работу мочеполовой системы и может провоцировать онкологию или почечную недостаточность.

При этом специалисты отметили — в Евросоюзе, к примеру, жестко следят за пальмосодержащей продукцией. В России же использование этого компонента пока вызывает только серьезное беспокойство среди специалистов.

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