«Прикасаться с позитивом»: певица Азиза раскрыла секреты идеальных хозяек

Каких правил, по мнению артистки, стоит придерживаться при готовке?

Любая женщина должна готовить только тогда, когда захочет, и исключительно в хорошем настроении. С таким мнением в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru на открытии ресторана Киры Сорокиной в Москве выступила узбекская и российская певица Азиза.

Знаменитая артистка призналась, что готовит дома сама, вкладывая в блюда свою любовь и энергию.

«Я сама готовлю. У меня авторские работы, они очень скромные, но очень полезные и очень вкусные, потому что я вкладываю туда свою любовь, свой свет, свою энергию», — говорит певица.

При этом Азиза придерживается правильного питания и не употребляет спиртное. Однако от сладенького отказаться не может.

Певица подчеркнула, что на Востоке поварами чаще всего выступают мужчины. А женщины, если и берут в руки поварешки у себя дома, только в определенном состоянии.

«Женщина живет в свете, любви и, если готовка идет от ее сердца, то она всегда приготовит очень вкусную и полезную еду. Только с хорошим настроением нужно приходить на кухню», — считает исполнительница.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что едва не погубило Азизу.