В России хотят ужесточить контроль производства БАДов

Врачи в России будут назначать пациентам БАДы только из специального перечня. Список составят Минздрав и Роспотребнадзор. Такой законопроект обсуждался на правительственной комиссии.

«Известия» сообщают, что в России планируют ужесточить контроль за производством биодобавок. В частности, предлагается ограничить применение модифицированного сырья для изготовления препаратов. При составлении специального перечня в первую очередь будет учитываться состав и влияние добавок на организм.

Эксперты полагают, что на добросовестных игроках рынка БАДов инициатива не отразится, и оценивают ее позитивно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, из-за каких лекарств можно лишиться прав. Дело в том, что тесты ГИБДД могут выявить алкоголь даже в препаратах от простуды. На что следует обращать внимание, чтобы не оказаться пешеходом?