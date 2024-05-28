В России хотят ужесточить контроль производства БАДов

Эфирная новость 41 0

Соответствующий законопроект обсуждается на правительственной комиссии.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Врачи в России будут назначать пациентам БАДы только из специального перечня. Список составят Минздрав и Роспотребнадзор. Такой законопроект обсуждался на правительственной комиссии.

«Известия» сообщают, что в России планируют ужесточить контроль за производством биодобавок. В частности, предлагается ограничить применение модифицированного сырья для изготовления препаратов. При составлении специального перечня в первую очередь будет учитываться состав и влияние добавок на организм.

Эксперты полагают, что на добросовестных игроках рынка БАДов инициатива не отразится, и оценивают ее позитивно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, из-за каких лекарств можно лишиться прав. Дело в том, что тесты ГИБДД могут выявить алкоголь даже в препаратах от простуды. На что следует обращать внимание, чтобы не оказаться пешеходом?

+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
88.44
-0.25 96.24
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:11
Пожелание смерти: можно ли дарить зажигалку любимому человеку
0:53
В Армении приостановили вещание российского Первого канала
0:35
Преподал урок права: Путин уличил Зеленского в нарушении Конституции Украины
0:17
Иногда созваниваются: как изменились отношения солиста «На-На» Жеребкина с Алибасовым
23:59
Лидера оппозиционной в Молдавии партии «Шанс» задержали в Кишиневе
23:42
В России можно будет проверить свое здоровье с помощью селфи

Сейчас читают

Целое «Лебединое озеро» самолюбования: что не так с главным русским балетом в Казани?
В России изобрели безболезненный и бескровный метод удаления геморроя
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео