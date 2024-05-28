В России можно будет проверить свое здоровье с помощью селфи

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 30 0

В России впервые запустили сервис умной диагностики здоровья по видеоселфи

В России можно будет проверить свое здоровье с помощью селфи

Фото: www.globallookpress.com / © Nikolay Gyngazov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Речь идет о цифровом сервисе для «умной» диагностики.

Европейский медицинский центр запустил в режиме апробации умный сервис для диагностики состояния пациента при помощи видеоселфи. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал директор по цифровой трансформации ЕМС Егор Сафрыгин.

По его словам, благодаря новой разработке россияне смогут за минуту определить не только пульс с артериальным давлением, но и частоту дыхания, а также многие другие параметры. Сервис работает на платформе EMC-Connect. Воспользоваться им можно будет, подключив сервис «МобилМедИИ» и указав там пол, вес и рост.

«В отличие от умных камер здоровья, где необходимо посылать врачам свои фотографии или видео, пользователи EMC-Connect проводят диагностику благодаря камере телефона и сохраняют необходимые данные в приложении», — рассказал Сафрыгин.

Новая технология позволит более эффективно выявлять сердечно-сосудистые, ментальные и прочие заболевания. Эти данные будут доступны и врачам, которые смогут поделиться подходящими рекомендациями с пациентами, заранее оценив риски возникновения заболеваний.

Отмечается, что российская разработка может похвастаться большей точностью, нежели зарубежные аналоги. Вырваться в лидеры получилось благодаря четкому центрированию и дополнительной рамке для захвата лица.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Пермском крае стали проводить УЗИ нервов — редкий вид диагностики.

+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
88.44
-0.25 96.24
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:11
Пожелание смерти: можно ли дарить зажигалку любимому человеку
0:53
В Армении приостановили вещание российского Первого канала
0:35
Преподал урок права: Путин уличил Зеленского в нарушении Конституции Украины
0:17
Иногда созваниваются: как изменились отношения солиста «На-На» Жеребкина с Алибасовым
23:59
Лидера оппозиционной в Молдавии партии «Шанс» задержали в Кишиневе
23:42
В России можно будет проверить свое здоровье с помощью селфи

Сейчас читают

Целое «Лебединое озеро» самолюбования: что не так с главным русским балетом в Казани?
В России изобрели безболезненный и бескровный метод удаления геморроя
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео