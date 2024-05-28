В России можно будет проверить свое здоровье с помощью селфи

Речь идет о цифровом сервисе для «умной» диагностики.

Европейский медицинский центр запустил в режиме апробации умный сервис для диагностики состояния пациента при помощи видеоселфи. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал директор по цифровой трансформации ЕМС Егор Сафрыгин.

По его словам, благодаря новой разработке россияне смогут за минуту определить не только пульс с артериальным давлением, но и частоту дыхания, а также многие другие параметры. Сервис работает на платформе EMC-Connect. Воспользоваться им можно будет, подключив сервис «МобилМедИИ» и указав там пол, вес и рост.

«В отличие от умных камер здоровья, где необходимо посылать врачам свои фотографии или видео, пользователи EMC-Connect проводят диагностику благодаря камере телефона и сохраняют необходимые данные в приложении», — рассказал Сафрыгин.

Новая технология позволит более эффективно выявлять сердечно-сосудистые, ментальные и прочие заболевания. Эти данные будут доступны и врачам, которые смогут поделиться подходящими рекомендациями с пациентами, заранее оценив риски возникновения заболеваний.

Отмечается, что российская разработка может похвастаться большей точностью, нежели зарубежные аналоги. Вырваться в лидеры получилось благодаря четкому центрированию и дополнительной рамке для захвата лица.

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