Последняя соломинка: почему Зеленский отчаянно цепляется за «мирную конференцию»

Предстоящий саммит в Швейцарии грозит стать финальным провалом главы киевского режима.

Так называемая мирная конференция по Украине, которая должна пройти в середине июня в Швейцарии, — это последний шанс для главы киевского режима Владимира Зеленского подтвердить свою легитимность и попытаться сколотить международную антироссийскую коалицию. Об этом в интервью KP.RU заявил депутат Госдумы Вячеслав Никонов.

«У Зеленского истек срок президентских полномочий. Он уже бывший президент Украины, и для него, конечно, важно, чтобы его легитимность признавалась другими государствами. Он наверняка будет использовать Швейцарию для того, чтобы доказать, что большое количество стран признают его легитимным президентом, поэтому приехали на конференцию», — пояснил Никонов.

Он добавил, что саммит в Швейцарии рассматривался Украиной и стоящими за ней США как возможность создать международную коалицию стран, недовольных политикой России, и продвинуть «мирный план Зеленского».

Однако, отметил Никонов, сейчас выясняется, что с такой постановкой вопроса согласны, по существу, только страны НАТО. Да и среди ближайших союзников США далеко не все выступают за план Зеленского, предусматривающий вывод российских войск со всех освобожденных территорий, включая Крым.

«В этих условиях, конечно, эта конференция изначально, на мой взгляд, была обречена на то, чтобы быть фарсом. А сейчас она просто уже превратилась в фарс. Очевидно, что крупные не западные страны принимать участия, либо не будут совсем, либо будут представлены на уровне каких-нибудь клерков из министерств иностранных дел», — резюмировал депутат.

Мирная конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. Предполагается, что в ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщал, что представителей от Москвы на мероприятии не будет ни в каком качестве.

В рамках саммита планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее содержание ранее уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования неприемлемыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз обдумывает проведение следующего саммита по Украине с участием России.