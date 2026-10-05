Наобещал Зеленскому сотни миллионов евро: как Мерц спускает деньги Германии на Украину

Внезапный визит Мерца в Киев завершился фиаско. Он снова наобещал Зеленскому партии оружия и сотни миллионов евро.

Щедрый жест не оценили ни в ЕС, ни в самой Германии, где рейтинг канцлера и без того стремительно падает. Немецкая оппозиция, которая сейчас активно набирает политические очки, на этом фоне потребовала провести аудит всех расходов на Украину.

Корреспондент «Известий» Мария Забелышинская о том, зачем вообще Мерц так резко сорвался к Зеленскому, и как получилось, что они чуть не поссорились из-за места в Евросоюзе.

Необъявленный визит в Киев немецкий канцлер завершил громкими заявлениями. Фридрих Мерц анонсировал новый пакет военной помощи Украине в размере более миллиарда евро. Также публично пообещал нарастить совместное оружейное производство и отправить системы ПВО. Но дальнобойные ракеты «Таурус», которые в Киеве выпрашивают не первый год, в Берлине так и не дали.

«Что касается военной помощи, прошу вас понять, что я не могу публично раскрывать эти данные. Это противовоздушная оборона, где украинские вооруженные силы нуждаются в помощи, а также системы связи, например спутниковая связь. Есть еще целый ряд других деталей, но мы не будем их раскрывать», — сказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

На родине широкие жесты Мерца не оценили. Жители недовольны, что канцлер вместо борьбы с экономическим кризисом в собственной стране спускает деньги на Украину. И объявляет об этом прямо во время национального праздника. Визит главы немецкого правительства в Киев состоялся в День единства Германии.

«Неприятие гражданами миллиардной помощи Украине продолжает расти. Несмотря на это, Мерц снова едет в Киев и продолжает раздавать деньги немецких налогоплательщиков. АдГ положит этому конец и позаботится о том, чтобы Германия не стала стороной конфликта!» — написала сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» уже потребовала провести аудит всей выделенной Украине помощи. Особенно после коррупционных скандалов, прогремевших в стране.

Итогами состоявшейся встречи недовольны даже в самом Киеве. Продавить ускоренное вступление Украины в ЕС не получилось. Мерц попытался предложить утешительную альтернативу, но только вызвал всеобщее недоумение, почему немецкий канцлер вообще делает предложения от лица всего Евросоюза.

«Немецкий канцлер выразил скептицизм относительно возможности вступления Украины в ЕС в ближайшие годы и вместо этого предложил формат „ассоциированного членства“. Такой статус обеспечил бы Украине доступ к единому рынку ЕС и позволил бы получить статус наблюдателя в Совете ЕС, Европейской комиссии и Европейском парламенте, однако без права голоса. Зеленский отверг это предложение, заявив, что Украине необходимо „полноправное и равноправное“ членство», — пишет Politico.

То, как глава киевского режима отчаянно пытается общаться с европейскими лидерами на равных, красноречиво говорит вот это фото, которое опубликовал Мерц. Видно, как Зеленский пытается добавить себе роста, встав на носочки. Но вот в чем оба примерно сравнялись, так это в антирейтингах. Работой главы правительства ФРГ недовольны свыше 80% избирателей. И этим пафосным визитом непопулярный канцлер, вероятно, пытался реанимировать свое положение, но вышло наоборот.

«Логика и обоснование этого совершенно не выдерживают критики. Совершенно. Вся эта поездка, данные обещания и все остальное — это дальнейшее политическое самоубийство. Но, думаю, он понимает, что его политическая карьера, вероятно, и так закончена», — сказал политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

Сразу после визита в Киев Мерц опубликовал обращение, где объяснил, почему стране не нужны политические перемены. Говорил с наушником и будто под диктовку, но вышло все равно не очень убедительно.

«Я слышал от разных коллег, мужчин и женщин, из Европейского союза: „Ради бога, сохраняйте стабильность в Германии вместе со своим правительством. Вы нам нужны“. Весь Европейский союз, вся Европа зависят от стабильности Германии», — сказал Мерц.

Но пока в стране все большую поддержку набирает партия «Альтернатива для Германии», выступающая против помощи Киеву.

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