Запишите в список: какие продукты помогают наладить режим сна

Финские ученые провели исследование и вывели меню для правильного и здорового отдыха.

Если человек ест много фруктов и овощей, у него больше шансов наладить оптимальный режим сна. Эти продукты в меню способствуют нормализации продолжительности ночного отдыха, которая в норме составляет семь-девять часов. К такому выводу пришла группа ученых из Хельсинского университета. Результаты работы экспертов опубликованы в журнале Frontiers.

Контрольная группа состояла из 5043 человек от 18 лет и старше. Они прошли опрос из 134 пунктов, в котором рассказали о привычном рационе, качестве и продолжительности сна и своих хронотипах (назвали предпочтительное время для отдыха).

22,4% заявили, что лучше спят по утрам, а 15,9% — по вечерам, большинство респондентов (61,7%), как выяснилось, относятся к промежуточному хронотипу.

Участников эксперимента разделили на три группы соответственно продолжительности сна. В первой — короткий (меньше семи часов в сутки), во второй — нормальный (семь-девять часов), в третьей — длительный (больше девяти). После анализа всех ответов стало понятно, что удерживают норму те, кто есть достаточно овощей и фруктов. А достаточно — это хотя бы 400 граммов ежедневно.

Ученые выяснили, что люди, которые спят условно правильно, едят больше яблок, чем люди, превышающие норму сна. А не высыпаются те, у кого в рационе не хватает листовых овощей, огурцов и помидоров, корнеплодов. При этом грибы, капуста, горох, фасоль или лук на качество отдыха не влияют вообще.

Так или иначе финские исследователи в очередной раз доказали, что сбалансированное разнообразное питание необходимо для полноценного отдыха организма.

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