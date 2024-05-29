С первыми лучами солнца: как в Крыму собирают урожай эфиромасличной розы

Лепестки используются, в том числе, в парфюмерной промышленности и медицине.

В Крыму на крупнейших в России плантациях роз начался сбор бутонов. Эфиромасличные растения выращиваются специально для производства косметической продукции. Однако парфюмерной промышленностью ее применение не ограничивается. Где еще используются ценные и целебные лепестки, выяснила корреспондент «Известий» Мэри Бадунц.

В Крыму в разгаре урожай эфиромасличных культур. Цветы собирают на рассвете аккуратно и вручную. Из тонны таких лепестков получают всего лишь 30 граммов эфирного масла, поэтому нужно очень много роз. Их здесь миллиард, ведь это — самая большая плантация в России.

Такого розового великолепия всех оттенков здесь 30 гектаров. Самый яркий и самый капризный цветок срывают с первым лучами солнца, когда распустившийся бутон содержит максимум полезного масла.

«В 4:30 мы начинаем, когда еще с ночи влага есть. Постепенно к десяти утра влага пропадает, и цветок становится легче, но мы успеваем собрать самое ценное», — говорит сборщик урожая Надежда Шестопалюк.

За смену сборщики успевают собрать до 40 килограммов лепестков. У Надежды есть свой личный рекорд — почти 60 килограммов. За это получила примерно три тысячи рублей. Но она с мамой каждый раз приезжает сюда совсем не на заработки.

«Мне нравится, я понимаю красоту жизни. Утром встаешь, приезжаешь сюда: птички поют, рассвет, запах, роза. Мне 71 год, но я это очень люблю», — говорит сборщик розы Галина Тиунова

Чтобы сорвать нежные цветы, нужно приложить немало усилий, но при этом не переусердствовать. Ведь, если нажать слишком сильно, цветок станет выделять масло прямо в руках.

Здесь в восемь часов утра рабочий день уже окончен: поля опустели, урожай собран. Завтра эти же кусты вновь будут в цветах.

Из-за резких перепадов температуры от жары в апреле до заморозков в мае, как уверяют агрономы, роза находилась в стрессе. Это повлияло на содержание драгоценного масла.

«Мы начали сбор на 15 дней раньше. Не совсем так благоприятная погода для эфиромасличной розы. Потому это и холод, и ранняя уборка. Поэтому концентрация эфирных масел ниже, чем в прошлом году», — говорит инженер-технолог Марина Ермолаева.

На эфиромасличном производстве огромный миксер перемалывает бутоны, и в эту массу сначала подают пар, потом резко охлаждают. Конденсат с частичками эфирных масел называют гидролатом.

«Мы с нашей эфирномасличной розы получаем нитраты, эфирное масло, это — такой продукт, который сам по себе является гидролатом готовым, продуктом косметическим», — объясняет Марина Ермолаева.

В Крыму розу в промышленных масштабах выращивают с советских времен. В этом году ее убирают уже в 90-й раз. Сейчас готовые продукты используются в медицине и парфюмерно-косметической промышленности. Из розы готовят варенье, добавляют в мороженное и выпечку. Сезон продлиться до конца июня. А после начнут собирать лаванду.