На Западе подтвердили, что Киев использовал западное оружие для удара по Кубани

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 253 0

AFP: Украина наносила удары по Краснодарскому краю западным оружием

На Западе подтвердили, что Киев использовал западное оружие для удара по Кубани

Фото: www.globallookpress.com / Defense Ministry

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Обеспокоенные чиновники на Западе уже угрожают Украине прекращением поставок.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последнее время неоднократно применяли западное оружие на территории России. Об этом говорится в материале французского информационного агентства AFP со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что Киев наносил удары по целям в Краснодарском крае. Вид использованного вооружения не уточняется.

Журналисты немецкого издания Bild поддерживают это мнение. Они узнали, что украинские боевики применили американскую зенитную ракетную систему Patriot как минимум один раз на территории РФ. При этом известно, что отказ от подобных действий был и остается условием, которое ставит именно американская сторона.

Украина нанесла удары под Краснодаром вопреки требованиям США, подчеркивают авторы материала. Patriot американцы передали Киеву и Берлину, уточнив, что разрешают сбивать этой системой российские ракеты или истребители только пока они находятся над территорией Украины.

Инцидент не окончился одним только возмущением чиновников. Как сообщают информаторы Bild, немецкие и американские коллеги вышли на связь с представителями киевского режима, провели с ними серьезный разговор и пригрозили прекратить поставки ракет в случае повторного непослушания.

Минобороны России и руководство Краснодарского края публично не заявляли об использовании западного оружия в регионе. Но и Киев сдаваться не хочет. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев «никогда не применял западное оружие на территории России», так как «не имеет на это согласия» стран-поставщиков. Глава государства утверждал, что не имеет права рисковать своим арсеналом.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава РФ Владимир Путин уличил Зеленского в нарушении Конституции Украины.

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