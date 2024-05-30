Доброта и злоба: как характер человека влияет на риск возникновения деменции

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 73 0

Science focus: у недобросовестных людей выше шанс возникновения деменции

Доброта и злоба: как характер человека влияет на риск возникновения деменции

Фото: www.globallookpress.com

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Могут ли личностные качества отражаться на здоровье?

Черты личности человека могут сильно повлиять на вероятность появления деменции. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета, результаты исследования которых опубликованы в издании Science focus.

Специалисты проанализировали данные 44 тысяч человек от 49 до 81 года, взяв за основу пять личностных качеств: добросовестность, открытость новому опыту, экстраверсия, невротизм и доброжелательность. Также ученые оценивали общую удовлетворенность жизнью и эмоциональное состояние человека.

Оказалось, что фактор добросовестности сильно влияет на вероятность заболеть деменцией, причем в лучшую сторону. То есть, позитивные люди с моральными принципами подвержены подобным заболеваниям реже всего. А вот невротики, которые склонны к негативу, наоборот, чаще всего сталкиваются с деменцией.

Ученые подчеркнули, что, даже если патология уже присутствует в мозге, отдельные черты характера могут защитить человека от проявления симптомов слабоумия.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как британские ученые нашли связь между нарушением зрения и возникновением деменции — в исследовании участвовало более восьми тысяч человек.

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