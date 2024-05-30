На востоке Москвы произошел сильный пожар

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 161 0

Склад горит на площади четырех тысяч квадратов на востоке Москвы

Фото, видео: 5-tv.ru

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К тушению складского помещения привлечены два вертолета.

Пожар произошел на востоке Москвы, горит разноуровневое производственно-складское здание. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

О пожаре ведомство сообщило в 05:42, когда площадь пожара составляла две тысячи квадратных метров. Примерно через час она увеличилась до четырех тысяч «квадратов». К тушению пожара привлечены два вертолета, которые выполнили более 30 сливов свыше 200 тонн воды.

Фото, видео: ГУ МЧС России по Москве; 5-tv.ru

Позднее МЧС добавило, что спасатели локализовали пожар, открытое горение тоже уже ликвидировано.

Столичная прокуратура контролируется установление всех обстоятельств пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, которая проводится. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бурятии из-за лесных пожаров введен режим ЧС.

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