В Бурятии из-за лесных пожаров введен режим ЧС

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Огонь охватил уже две тысячи гектаров.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

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В Бурятии сейчас бушуют сильные лесные пожары. В нескольких районах республики объявлен режим ЧС.

За сутки площадь возгорания на севере региона увеличилась почти в 30 раз — с 70 до двух тысяч гектаров. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра.

На месте усиливают группировку спасателей, уже задействовали больше 300 человек, а также привлекли два пожарных поезда. Сейчас делается все возможное, чтобы пламя не пошло в сторону населенных пунктов.

А в Забайкалье выясняются обстоятельства пожара, перекинувшегося на жилые дома в одном из сел. Два здания сгорели, были эвакуированы восемь человек, никто из них не пострадал.

В Амурской области сейчас пытаются потушить 11 природных пожаров, их суммарная площадь — более трех с половиной тысяч гектаров. Сообщается, что три возгорания уже удалось как минимум локализовать.

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