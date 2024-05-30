Наталья Комарова объявила об уходе с поста губернатора ХМАО

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила об отставке с занимаемой должности. Об этом она сообщила в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Завершаю свою работу в должности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, приняла такое решение, перехожу на другую работу». <…> Югра, ты в сердце всегда», — сказала она.

Комарова поблагодарила президента России Владимира Путина за доверие и поддержку, а жителей ХМАО — за командную работу, достигнутые результаты и любовь к родине.

Наталья Комарова была единственной женщиной, занимающей должность губернатора в России. Югру она возглавляла с 1 марта 2010 года. Комарова была переизбрана на этот пост большинством голосов депутатов окружной Думы в 2015 и 2020 годах на пятилетний срок.

До того, как стать губернатором ХМАО, с 2001 по 2010 год Комарова работала депутатом Госдумы. Она возглавляла комитет по природным ресурсам, природоиспользованию и экологии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Муслим Хучиев покинул пост главы правительства Чечни. Он находился на данной должности с июня 2018 года.