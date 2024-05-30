Роскачество обнаружило кишечную палочку и плесень в мороженом

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Евгения Романова
Евгения Романова 66 0

Роскачество: кишечная палочка и плесень найдены мороженом нескольких брендов

Роскачество обнаружило кишечную палочку и плесень в мороженом

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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О продукции каких брендов идет речь?

Роскачество по результатам исследования обнаружило в некоторых брендах мороженого кишечную палочку, фитостерин и плесень. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на результаты работы системы мониторинга качества.

Специалисты проверили 38 марок мороженого. В результате кишечная палочка была обнаружена в пломбире «Мишка на полюсе» казахстанской компании «Шин Лайн» и мороженом «Ермолино». Такие бактерии обычно появляются на продуктах, которые не подвергаются термообработке.

Вместе с тем в некоторых брендах мороженого найдена плесень или дрожжи, либо то и другое. В частности, идет речь о продукции «Выбор семьи», «Жемчужина России», «Белое золото» и «Ленинградское».

Специалисты также выявили замену молочного жира растительным в мороженом марок «Филевское», «Как раньше» и «Ля Ля Фам». Отклонение в жирнокислотном и триглицеридном составе обнаружено в продукции «Вкусландия» и «Ленинградское».

Ранее 5-tv.ru писал, что вафли и мороженое могут повысить риск образования рака. Все дело в заменителях молочного жира, которые добавляют при изготовлении сладостей.

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