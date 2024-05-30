Путин: культурный код заключается в уважении к родителям и Родине
Фото, видео: Reuters / SPUTNIK; 5-tv.ru
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Глава государства провел встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».
Культурный код России заключается в уважении к старшим, родителям, своей стране и Родине в целом. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».
Президент отметил, что Россия — это многонациональная страна. Наше государство также многоконфессионально заметил он. Однако есть то, что связывает все российское общество.
«Культурный код, базовые основы нашей общей культуры российской в этом и заключаются — в уважении к старшим, уважении к родителям, уважении к своей стране и к малой Родине, и к большой Родине, к своей Родине в целом», — сказал он.
Именно на этом основана стабильность России, подчеркнул глава государства.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин пообещал, что новые регионы РФ встанут на ноги. Глава государства оценил, как поменялся Мариуполь и выразил надежду, что аналогичное произойдет во всей Донецкой Народной Республике.
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