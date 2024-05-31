В России появится новая выплата для семей с детьми

Какие моменты будут учитываться для ее назначения?

С 2026 года в России будет введена семейная налоговая выплата для примерно четырех миллионов семей, сообщает пресс-служба Минтруда. Уточняется, что получить эту выплату смогут работающие граждане России с двумя и более детьми, у которых средний доход на душу не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума на человека.

Социальный фонд России будет отвечать за оперативную работу по начислению и выплате семейной налоговой выплаты.

«Вслед за увеличением стандартного налогового вычета на второго и третьего ребенка, для поддержки работающих родителей, воспитывающих двоих и более детей, вводится „семейная налоговая выплата“. Такая мера позволит поддержать порядка четырех миллионов семей, в которых воспитываются более десяти миллионов детей», — сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Чтобы получить эту выплату, можно подать электронное заявление через портал «Госуслуги» или обратиться в клиентскую службу Соцфонда. Отмечается, что сумма выплаты зависит от уплаченных налогов и будет индивидуальной для каждой семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поручил обеспечить россиян жильем.