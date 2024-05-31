В России появится новая выплата для семей с детьми

Минтруд: семейной налоговой выплатой с 2026 года охватят 4 млн семей с детьми
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
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Какие моменты будут учитываться для ее назначения?
С 2026 года в России будет введена семейная налоговая выплата для примерно четырех миллионов семей, сообщает пресс-служба Минтруда. Уточняется, что получить эту выплату смогут работающие граждане России с двумя и более детьми, у которых средний доход на душу не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума на человека.
Социальный фонд России будет отвечать за оперативную работу по начислению и выплате семейной налоговой выплаты.
«Вслед за увеличением стандартного налогового вычета на второго и третьего ребенка, для поддержки работающих родителей, воспитывающих двоих и более детей, вводится „семейная налоговая выплата“. Такая мера позволит поддержать порядка четырех миллионов семей, в которых воспитываются более десяти миллионов детей», — сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
Чтобы получить эту выплату, можно подать электронное заявление через портал «Госуслуги» или обратиться в клиентскую службу Соцфонда. Отмечается, что сумма выплаты зависит от уплаченных налогов и будет индивидуальной для каждой семьи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поручил обеспечить россиян жильем.
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