Не менее 33 «квадратов» на человека: Путин поручил обеспечить россиян жильем

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Путин поручил обеспечить россиян жильем не менее 33 квадратных метров на каждого

Не менее 33 «квадратов» на человека: Путин поручил обеспечить россиян жильем

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Президент подписал указ о национальных целях России до 2036 года.

Граждане России должны быть обеспечены жильем площадью не меньше 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году. Об этом говорится в опубликованном 7 мая указе президента РФ Владимира Путина, где определены национальные цели развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

«Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели „Комфортная и безопасная среда для жизни“: <…> обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году», — говорится в документе.

Также глава государства поручил добиться устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда и повышения доступности жилья на первичном рынке.

Всего в новом указе Путина прописаны семь групп целей. В их числе — сохранение населения, поддержка семьи, укрепление здоровья и повышение благополучия жителей России.

Далее речь идет о реализации потенциала каждого гражданина, создании комфортной и безопасной среды для жизни и экологическом благополучии.

Также поставлена цель развития устойчивой экономики, достижения технологического лидерства и цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путина подписал указ о передаче российских дочерних структур Ariston и BSH Hausgerate во временное управление АО «Газпром бытовые системы».

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