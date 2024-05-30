За все ответят: Захарова пригрозила НАТО из-за ударов Украины по РФ

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 96 0

Захарова: НАТО придется ответить за удары Украины по России

За все ответят: Захарова пригрозила НАТО из-за ударов Украины по РФ

Фото: www.globallookpress.com / Stringer

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Тема:
Спецоперация

Альянс причастен к атакам по России, уверена дипломат.

Уже длительное время на Западе идут дискуссии по поводу того, разрешать ли Украине атаковать оружием стран НАТО территории РФ. Оказалось, что все эти разговоры — вымышленные и бессмысленные. Именно так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что НАТО уже причастны к атакам по мирным городам России. И за это им придется отвечать.

«В Вашингтоне, Лондоне, Париже должны осознать — в России прекрасно понимают роль НАТО в нанесении этих ударов. И нечего западникам пускать эти лексические пузыри — никаких „разрешений“ или „неразрешений“ Украине им для этого давать не надо. Это — дело рук натовцев. И отвечать за это придется им», — написала Захарова.

Украина не может самостоятельно использовать комплексы ATACMS, ракеты Storm Shadow и SCALP. Это можно сделать только благодаря космической разведке. Поэтому и получается, что наводки и сами цели дает альянс НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков высказался о призывах Столтенберга к ударам по России.

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