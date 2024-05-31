В Госдепе США подтвердили, что Байден разрешил Украине атаковать территории РФ

Под удар попадет Харьковская область.
Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Beaux Hebert
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Президент Штатов Джо Байден разрешил Украине атаковать Россию контрбатарейными снарядами. Главная угроза преимущественно будет распространена в Харьковской области. Подтверждение этой информации получило агентство РИА Новости в Госдепе США.
Ведомство отметило, что Украине по-прежнему нельзя использовать ракеты ATACMS и остальные средства для дальних атак по другим территориям РФ.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Байден тайно разрешил ВСУ бить по России американским оружием.
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