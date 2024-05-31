Порт в Нидерландах не пустил судно с рыбой из России

Борту также отказали войти в порт Германии.

Порт Эмсхавен в Нидерландах не пустил рефрижераторное судно с рыбой из России. Об этом сообщили в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) изданию РБК.

У борта имелись все необходимые документы, которые были поданы в нужное время и соответствовали всем требованиям Евросоюза.

После этого инцидента судно попыталось войти в нидерландскую гавань Велсен. Также моряки хотели пришвартоваться в Германии, но их попытки не увенчались успехом.

Одно из голландских СМИ недавно сообщало, что российские рыболовные суда могут заниматься шпионажем на территории страны. Это и могло послужить возможным поводом для отказов. Президент АСРФ Алексей Осинцев не остался в стороне и прокомментировал эту ситуацию.

«Это измышление и использовано как предлог при принятии решения запретить заход транспортным российским судам с рыбой в Нидерланды», — заявил глава ассоциации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дания намерена ограничить прохождение судов РФ через Балтийское море.