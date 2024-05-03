«Недружественный шаг»: Дания намерена ограничить прохождение судов РФ через Балтийское море
Захарова: Россия ответит на попытки ограничить прохождение судов в Балтике
Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru
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Чем ответит Москва на подобные действия?
Москва ответит на любые попытки ограничить прохождение российских судов в Балтийском море. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Прежде власти Дании высказались за ограничения прохождения российских танкеров в море из-за «экологической угрозы», обвинив Россию в использовании непригодных для судоходства машин.
«Любые попытки ограничения права судоходства российских судов будут расценены как очередной недружественный шаг, за которым последуют жесткие ответные меры», — подчеркнула дипломат в ходе брифинга.
Захарова напомнила, что проход судов в Балтийском море регламентируется, в том числе положениями конвенции ООН по морскому праву.
Стоит отметить, что еще в прошлом году полностью закрыть Балтийское море для российского судоходства намеревались Латвия, Эстония и Финляндия. Тогда поводом для намерений стало повреждение газопровода Balticconnector, в котором якобы могла быть замешана Москва.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия предупредила о последствиях новой атаки на Крымский мост.
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