«Недружественный шаг»: Дания намерена ограничить прохождение судов РФ через Балтийское море

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 169 0

Захарова: Россия ответит на попытки ограничить прохождение судов в Балтике

Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Чем ответит Москва на подобные действия?

Москва ответит на любые попытки ограничить прохождение российских судов в Балтийском море. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Прежде власти Дании высказались за ограничения прохождения российских танкеров в море из-за «экологической угрозы», обвинив Россию в использовании непригодных для судоходства машин.

«Любые попытки ограничения права судоходства российских судов будут расценены как очередной недружественный шаг, за которым последуют жесткие ответные меры», — подчеркнула дипломат в ходе брифинга.

Захарова напомнила, что проход судов в Балтийском море регламентируется, в том числе положениями конвенции ООН по морскому праву.

Стоит отметить, что еще в прошлом году полностью закрыть Балтийское море для российского судоходства намеревались Латвия, Эстония и Финляндия. Тогда поводом для намерений стало повреждение газопровода Balticconnector, в котором якобы могла быть замешана Москва.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия предупредила о последствиях новой атаки на Крымский мост.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
91.69
-0.36 98.56
-0.08
Все будет играть нам на руку: китайский гороскоп на неделю с 6 мая по 12 ...

Последние новости

20:49
Российские войска уничтожили еще один американский танк Abrams в зоне СВО
20:33
«Мне тебя не хватает»: Гурцкая показала фото мужа, сделанное накануне смерти
20:19
Некрасивый обман: модельное агентство оформляло кредиты на москвичей
20:05
Вселилось «нечто»: в Лас-Вегасе бездомный набросился на мужчину и съел его глаз
19:51
На Ставрополье задержали троих молодых людей, которые сожгли Библию
19:37
Тотальное бессилие: о каких проблемах с психикой говорят выходки Бритни Спирс

Сейчас читают

Наши трофеи: зарубежные военные атташе посетили выставку натовской техники в Москве
«Это проблемный человек»: раскрыт характер любовника Волочковой
«Самоубийственный акт»: как закончится карьера главкома ВСУ Сырского
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео