Неделя рождения: в Санкт-Петербурге стартовал Фестиваль ледоколов

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В Санкт-Петербурге стартовал Фестиваль ледоколов

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Суда с обзорной экскурсией могут посетить все желающие.

Санкт-Петербург подтверждает статус Северной столицы — в городе проходит десятый Фестиваль ледоколов.

На набережной Лейтенанта Шмидта пришвартовались арктические суда «Мурманск, «Капитан Сорокин» и «Капитан Косолапов». Общая длина гигантов северных морей — более 300 метров. До конца недели все желающие смогут побывать на них с бесплатной экскурсией.

Специальной площадкой праздничной программы станет и легендарный ледокол-музей «Красин». Гостей фестиваля ждут творческие мастер-классы и виртуальный тур по Санкт-Петербургу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Петербурге заканчивается реставрация Московских ворот. На них уже водрузили акротерии — главный элемент декора, состоящий из доспехов, щитов и флагов.

Также на Московских воротах сделали новый каркас и заменили крепления, убрали все трещины, сколы и заново покрасили.

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