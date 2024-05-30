Вернули на место: в Петербурге заканчивается реставрация Московских ворот

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В Петербурге заканчивается реставрация Московских ворот

Фото, видео: Гынгазов Николай / ТАСС; 5-tv.ru

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На Триумфальную арку установили акротерии с доспехами, щитами и флагами.

Московским воротам в Петербурге возвращают первозданную красоту. Сегодня на них водрузили акротерии — главный элемент декора, состоящий из доспехов, щитов и флагов.

Если рассматривать их близко, видно что реставраторы очень постарались. Они не просто очистили двухтонные конструкции от грязи, а убрали все трещины, сколы, заново покрасили. Также сделали новый каркас и заменили крепления.

В общем, работы было много — климатические особенности города на Неве с резкими перепадами температур, частыми осадками и влажностью сильно сказываются на памятниках.

Ранее 5-tv.ru писал, что Санкт-Петербург отметил день рождения. Городу на Неве исполнилось 321 год. Жителей и гостей Северной столицы ждет насыщенная праздничная программа, которая продлится целую неделю.

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