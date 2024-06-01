Понижение призывного возраста с 27 до 25 лет не помогло укомплектовать бригады ВСУ, и киевские власти пошли дальше.

Воевать на стороне Киева уже некому. И Владимир Зеленский закручивает гайки. Идейных боевиков практически не осталось, деньгами на фронт уже никого не заманить.

Теперь возраст призыва в армию могут еще снизить — как того требуют Соединенные штаты и Британия. На это указывают новые правила Министерства обороны. Они обязывают учащихся иностранных вузов и колледжей по достижении 17-летия вставать на первичный учет лично в военкомате, а не удаленно. Получается, что им придется возвращаться на родину, но вот обратно их, скорее всего, не выпустят.

В украинских СМИ уже обсуждают возможные протесты матерей, которые не захотят своих сыновей, едва достигших совершеннолетия, отправлять на убой. Понижение призывного возраста с 27-ми до 25 лет не помогло укомплектовать бригады ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Польское агентство печати опубликовало и сразу удалило сообщение о мобилизации