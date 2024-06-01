🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 1 июня, потребуется холодная голова и недюжинное самообладание, чтобы не натворить опрометчивых поступков. В финансах тоже следует проявить осторожность.

♈ Овны

Вы умеете вскрывать подтекст и видеть то, что от вас всеми способами скрывают. Воспользуйтесь этим даром сегодня, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Сейчас призраки прошлого могут вновь ворваться в вашу жизнь, и некоторых из них можно оставить — они могут вам еще пригодиться. Вечером наградите себя за проделанную работу — полакомитесь десертом после 18:00 или купите себе что-то красивое.

Космический совет: не стоит увлекаться покупками, лучше отложить деньги на черный день.

♉ Тельцы

Настроение упало на самое дно. Старайтесь поднимать его с помощью близких людей или братьев наших меньших, ведь от него сегодня зависят и личные отношения, и карьера. Что-то Вселенная в этот день потребует от вас, но взамен предложит деньги или хорошие связи. Идти на эту сделку или нет — решайте осторожнее. Вечером можно позволить себе что-то лишнее: десерт после 18:00 или красивую вещь на распродаже.

Космический совет: наберитесь сил, чтобы справиться со всеми трудностями.

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♊ Близнецы

Окружите себя только приятными людьми — сегодня от этого зависит не только ваше настроение, но и карьера. Вы обязательно сможете добиться многого, если вас поддержат близкие и друзья. Не останавливайте свой взгляд на проблемах, лучше посмотрите сквозь них и поймите, что после вас ждут отличные перспективы. И позвольте себе что-то большее сегодня вечером — вы этого заслужили.

Космический совет: сохраняйте самообладание и позитивный настрой.

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♋ Раки

Избавляйтесь от всего ненужного и отжившего. Если это можно пустить на благотворительность, смело отдавайте — еще одно хорошее дело в копилку кармы. Но в то же время не стоит покупать что-то новое — скорее всего, оно будет не лучшего качества. Какие-то мелкие, но очень сложные проблемы лучше решать не в одиночку, просите помощи у близких и друзей.

Космический совет: вам стоит быть особенно внимательными к своему окружению.

♌ Львы

Сегодня вы знаете, как привлечь к себе внимание, обаять всех вокруг. Так что смелее делайте это — результат скажется не только на личной жизни, но и на карьере. Вечер пройдет обалденно — вы сможете расслабиться в кругу друзей и действительно отдохнуть.

Космический совет: не переживайте сильно, несмотря на все хлопоты.





♍ Девы

Вселенная захочет забрать что-то очень ценное из вашей жизни, но в обмен она наградит вас не только новыми знакомствами, но и неплохой суммой. Так что подумайте, можете ли вы отдать ей жертву. Какие-то проблемы из статуса «нерешенные» перейдут в статус «опасные», поэтому не медлите и постарайтесь закрыть все задачи и дела, пока они не стали отравлять вашу жизнь.

Космический совет: не допускайте мелких ошибок, они могут вылиться в трудности.

♎ Весы

Некоторые проблемы вцепятся в вас как клещи. Старайтесь разобраться в деталях, чтобы быстрее с ними расправиться, иначе из вашей жизни они уйдут еще нескоро. Это будет нервный, но все же яркий и приятный день, когда вы сможете добиться маленьких побед.

Космический совет: не дуйтесь и не ругайтесь, есть риск проблем после конфликтов.

♏ Скорпионы

Какие-то проблемы не будут отпускать вас до вечера, и главное — вести себя спокойно, не нервничать лишний раз. Помните, что вы можете со всем справиться, только стоит немного поднажать. Чем-то придется пожертвовать, чтобы добиться своих целей. Но не расстраивайтесь — результат того стоит

Космический совет: шикарный день для того, чтобы вдохновлять окружающих своим примером.

♐ Стрельцы

Прислушивайтесь к своим ощущениям — сегодня они подскажут, как вести себя в сложных ситуациях и разговорах. Но в любом случае вам стоит быть осторожнее, ведь проблемы будут вырастать на ровном месте. Несмотря на это, день будет обалденным — вы сможете расправиться со сложными проблемами и к вечеру зарядиться позитивными эмоциями от коллег и близких.

Космический совет: остерегайтесь завистников, не говорите о своих планах.

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♑ Козероги

Включайте рационализм на полную мощность, а вот эмоции, наоборот, придется утихомирить — они будут только мешать. Постарайтесь реагировать на проблемы спокойно, без лишних нервов — поверьте, они не такие масштабные, как вам кажется. Стабильностью сегодня и не пахнет, поэтому не стоит браться за что-то новое, не решив полностью старые задачи и дела.

Космический совет: разобраться с проблемами помогут близкие люди, обратитесь к ним.

♒ Водолеи

Проблемы уходят на второй план, а работа и домашние дела перемещаются на первый. И это хорошо — ваши нервы останутся в порядке. Уверенность поможет в этот день покорить самые высокие вершины, так что смело идите вперед. Вдохновляйтесь любовью и дружбой. И обязательно порадуйте себя вечером чем-то дорогим или очень вкусным — наградите себя за проделанную работу.

Космический совет: не будьте так недоверчивы, можете положиться на друзей.

♊ Рыбы

Все вокруг настроены негативно, но у вас есть все силы заразить их позитивом. Так что обязательно шутите и делайте комплименты нужным и важным людям. Ждите сегодня и хороших новостей, и даже дополнительных денег: возможно, вам выплатят премию или какие-то бонусы. И обязательно порадуйте себя чем-то — купите себе что-то красивое или просто позвольте десерт вечером. Вы заслужили.

Космический совет: мелкие ошибки не испортят вашу репутацию, не переживайте по пустякам.

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