Баловни судьбы и неудачники: кому из знаков китайского гороскопа повезет в 2024 году

5-tv.ru публикует прогноз на 2024 год, год Зеленого Дракона, от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Составляя прогноз на 2024 год, Маргарита Богатова решила подготовить нечто особенное, сравнив звезды, которые «прилетают» к каждому знаку китайского зодиака. Специалист выстроила рейтинг от самого удачного баловня судьбы и до знака, которому будет ставиться больше задач, больше трудностей, больше препятствий, чем остальным. Надо сказать, что Дракон оказался добр и благосклонен к каждой «зверушки» — без хороших звезд, за которые можно ухватиться, он не оставил никого.

Главная моя рекомендация китайского астролога для всех знаков — старайтесь сфокусироваться на позитивных звездах и их действии, чтобы перекрыть действия негативных. Этот прогноз призван показать ваши сильные точки и подсказать, на чем сконцентрировать свои усилия, чтобы сделать год Зеленого Дракона поистине годом вашего успеха вне зависимости от вашего места в рейтинге.

Маргарита Богатова напомнила, что у каждого человека не один, а целых четыре зверя в его китайской тотальной карте. Это звери года, месяца, дня и часа. Обязательно при увлечении китайскими гороскопами нужно проверить свою «четверку». Год отвечает за внешние связи, ситуацию на рынке, общее настроение вашего окружения, общую тональность информационного потока. Месяц — это рабочий коллектив, это родители. День — это то, что под вашей крышей, здоровье, личные отношения. А час — это ваши дети, инвестиции, какие-то проекты, которые вы буквально вынашиваете.

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Прогноз на 2024 год — Собака

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На 12 м месте оказалось Собака. Собакам следует следить за финансами и за здоровьем. Собака с Драконом не дружит, и Дракон всячески пытается Собаку «укусить». Велика вероятность, что если в вашей карте есть Собака, вы столкнетесь с необходимостью решать много задач, есть риск впасть в уныние. Если это произойдет, помните, что ваша печаль — это влияние времени.

К тому же, к вам прилетает звезда «решение проблем», которая поможет справиться с непредвиденными ситуациями, шероховатостями, с переменами, которые будут подкрадываться к вам в 2024 году, начиная с февраля. Сосредоточьтесь на создании финансовой подушки безопасности. Финансовая сторона в год Дракона рискует дать течь. Думайте о мягком выстраивании своей карьеры и сохранении баланса во всем, включая питание и распорядок дня.

Не витайте в облаках, старайтесь реалистично оценивать события, которые к вам приходят. Еще один совет: постарайтесь сделать как можно больше до февраля 2024 года. Дело в том, что в год Кролика Собака находится на первом месте в моем рейтинге: она собирает самые лучшие звезды.

До февраля 2024 года помните о том, что у вас очень хорошая, крепкая поддержка звезд. Старайтесь успеть все дела до наступления года Дракона, когда вы оказываетесь на 12-м месте рейтинга. Используйте позитивные звезды, которые поднимают вас на первое место рейтинга 2023 года. Помните, у вас осталась пара месяцев под покровителем самых лучших звезд.

Паниковать от этого не стоит. Просто нужно рассчитывать на свои собственные силы, а не на звезды в 2024 году.

Прогноз на 2024 год — Дракон

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На 11 месте оказался Дракон. Князь года не может похвастаться хорошими звездами в год своего звездного часа. Прежде всего Драконам нужно следить за здоровьем и настроением. Это взаимосвязанные вещи.

И следите за отношениями со старшими. Родители и начальство могут почувствовать недопонимание с вашей стороны. Будьте дипломатичны и учтивы в отношениях с окружением и старайтесь соблюдать юридическую чистоту во всех своих делах. Не допускайте штрафов, просрочки по платежам, поскольку к вам прилетает звезда «лезвие меча», она дает проблемы юридического характера.

Тем не менее к Драконам прилетает звезда «золотая карета», которая сулит вознаграждение за все усилия в работе, предложенные в 2024 году.

Для драконов их год — это прекрасное время для обучения и духовной работы, для духовного роста. Это то, что поможет вам, аккумулировать новые знания и опыт в течение всего года Дракона, чтобы двигаться вперед — когда к вам прилетят уже более успешные звезды в год Змеи, начиная с февраля 2025 года.

Прогноз на 2024 год — Обезьяна

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На десятом месте рейтинга — Обезьяна, которая встретит препятствия со стороны внешних сил, прежде всего недоброжелателей или мошенников.

Переживания на тему взаимоотношений с людьми рискуют сказаться и на романтических или семейных отношениях. Будьте осторожнее с документами. Сразу несколько звезд указывают на возможные неприятности именно по этой линии.

Тем не менее, если сфокусироваться на карьере, то получится активизировать и звезду достижений, которая поможет достигнуть успехов на работе, получить признание начальства и почувствовать веяние позитивных энергий. Еще одна звезда «пруд Дракона» дает вам оптимистичный настрой и возможность наслаждаться жизнью без сгущения красок. Иногда этого очень не хватает некоторым людям.

Прогноз на 2024 год — Лошадь

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На девятом месте рейтинга расположилась Лошадь. Этот год может быть годом тяжелой работы для тех, у кого в карте есть Лошадь, особенно для тех, кто родился в месяц Лошади — это большая часть июня, и у тех, кто родился в день лошади, обязательно проверьте калькулятор «Бацзы». Если вам предложат экстремальные прогулки или поездки — отказываетесь сразу. Есть риск получить травму.

В течение года вас может посещать ощущение, что вы находитесь в стесненных обстоятельствах, хотя должны быть гораздо свободнее. Это влияние звезды «Небесная тюрьма».

К тому же на лошадей обрушивается романтическая удача, которая больше будет похожа на снежную лавину на голову. Есть риск смотреть на своего партнера сквозь розовые очки и отказываться видеть какие-то совершенно очевидные вещи, поэтому в личной жизни лошадям следует быть внимательнее.

Зато — сразу две звезды решения проблем. Они указывают на то, что как бы ни повернулась жизнь в год Дракона, в 2024 году Лошади всегда найдут выход из абсолютно любой ситуации и смогут выйти победителем. Кроме того, звезды складываются так, что Лошади в год Дракона будут часто получать комплименты своему хорошему вкусу, красоте или каким-то другим заслугам.

Возможно, на волне этого признания вам предложат какую-то важную позицию, в которой Лошади могут быть не готовы. Но здесь им опять на помощь придет две звезды «решение проблем», которые очень удачно оказываются в их карте на год Дракона.

Прогноз на 2024 год — Кролик

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На восьмом месте рейтинга оказался Кролик. Кроликам, которые пользовались большим успехом и были в лидерах в год Черного Кролика звезды советуют вырабатывать стойкость в движении к своим целям, выполнять обещания и стараться сохранять правильный распорядок дня.

По здоровью — достаточно хороший прогноз, но лучше себя не загонять. Единственная хорошая звезда, которая прилетает Кроликам, это «дыхание Бога». Она дает быстрое восстановление моральное и физическое после любых передряг.

Рекомендация Кроликам: цепляться за энергии уходящего года, чтобы сделать дела при поддержке звезд по максимуму, чтобы разгрузить год Дракона и не переживать из-за того, что что-то у вас не получается.

Прогноз на 2024 год — Тигр

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На седьмом месте оказался Тигр. Для Тигров это будет год американских горок: будут движения вверх и движение вниз, и счастливые моменты, и провалы.

Но для Тигров есть рекомендация, которая поможет умножить позитивные моменты. Дело в том, что к вам прилетает звезда путешествий — «лошадь путешествия» или «лошадь богатства». То есть любые путешествия будут приносить вам возможности. Если будете сидеть на месте, если будете придерживаться своей привычной географии, тогда каких-то бонусов или плюсов от этих энергий вы не получите.

В старину, когда китайские купцы слышали подобный прогноз для себя, они сразу ехали торговать в другой город. Если есть перемещение — будет прибыль, если путешествие — будет богатство.

Вторая звезда, которая светит Тиграм в этом году, — это звезда успехов в обучении. Поэтому основная рекомендация для Тигров: путешествовать и учитесь. Это, кстати, вполне можно совмещать.

Прогноз на 2024 год — Петух

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На шестом месте рейтинга оказался петух. Петух находится в особой позиции в год Дракона, и сюда он приходит с самой низкой позиции года Кролика. Кролик — повелитель 2023 года — не любит Петуха и вносит его жизнь перемены и неурядицы, которые могут застать врасплох. После февраля 2024 года петух быстренько залечит свои раны и превращается из антигероя в любимчика. Дракон любит Петуха и дарит ему очень хорошие звезды. И звезды эти добавляют удачи во всех сферах жизни.

К Петухам будет приходить финансовая удача через других людей — обязательно нужно уделить время для расширения круга контактов, чтобы получить как можно больше возможностей. Петухи будут невероятно обаятельными в год Дракона и получат прекрасную возможность найти пару и построить серьезные отношения. Это, кстати, будет отличный год для заключения брачного союза особенно если вы родились в день Петуха.

Хорошая удача «прилетает» и в области обучения. Позаботьтесь о том, чтобы пройти повышение квалификации или поучиться чему-то новому. Старайтесь помогать тем, кто в этом нуждается.

Прогноз на 2024 год — Крыса

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На пятом месте рейтинга оказалась Крыса. Крыса сохраняет хороший уровень удачи после 2023 года. К ней прилетает звезда лидерства, которая может помочь расчистить путь к успеху, справиться с неурядицами и неприятностями. Еще один приятный бонус — звезда «Золотой ключ», который дает не только возможность успешных инвестиций, финансовых возможностей, но и помощь в том, чтобы увидеть эти возможности. Все это приходит со стороны звезды творчества и славы, которая дает креативный подход и усиление аналитических способностей для крысы.

Осторожнее следует быть в экстремальных видах спорта. Звезда «Небесного воина» дает риск мошенничества и ограблений. Не поддавайтесь на провокации со стороны незнакомых людей.

Прогноз на 2024 год — Коза

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На четвертом месте расположилась коза или козел за несколько мощных, поддерживающих звезд. Главная из них — это «Великая Луна». Она указывает на помощь со стороны женщины. Какая-то дама станет покровителем, помощником, советником и наставит представителей этого знака на путь истинный. Может быть, она поможет решить какую-то вашу проблему?

Кроме того, к козам прилетает звезда поддержки, обаяния и интеллекта — она дает отличные возможности успешно сдавать любые экзамены. Подсказываю: козы обязательно должны чему-то серьезному поучиться в год дракона. Это пойдет на пользу и даст вам хорошие возможности в будущем, а экзамены вы сможете очень успешно сдать.

Внимательнее следует быть в отношениях с людьми — есть риск нарваться на недопонимание особенно в финансовых вопросах — что-то не поймете и потеряете деньги. Поэтому фокусируйтесь на сильных звездах и идите учиться.

Прогноз на 2024 год — Змея

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В жизни змей будет множество счастливых событий и хорошего настроения. Ваш позитивный настрой привлечет в жизнь хороших людей и возможности. Проблемы будут решаться легко при условии, что вы будете сохранять ум открытым.

Звезда «Пять процветаний» (五富, wu fu) дарит вам возможность получать доход из пяти источников или пять человек будут трудиться на ваше благо.

К тому же звезда покровителя мужчины «Великое Солнце» дарит вам возможность получить помощь представителя сильного пола, который словом или делом поможет решить какие-то ваши проблемы. Но разумеется не стоит сидеть на диванчике и ожидать, когда счастье постучится вам в дверь. Ходите на деловые ужины, встречи, знакомьтесь с людьми и предлагайте свой талант — так вы сможете гораздо быстрее найти помощника и покровителя.

Змеям следует чуть бдительнее отнестись к финансовым вопросам, поскольку к ним прилетает звезда финансовых потерь. Но у разбитого корыта змеи точно не останутся — обязательно благородные люди или, может быть, просто случай придут на помощь.

Прогноз на 2024 год — Бык

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Еще один знак, который испытает повышение уровня удачи в год Дракона и будет ждать февраля 2024 года с нетерпением — это Бык. Быкам стоит строить более смелые планы и тщательно продумывать их в оставшееся время от года Кролика.

Дело в том что к вам летят сразу три звезды изобилия — они дают возможность получать финансовые и деловые возможности в наступающем году.

Кроме того звезда «небесного благородного» дает надежду, креативный подход в решении задач, хорошие показатели на экзаменах — намек на то что быкам следует поучиться чему-то обязательно. И еще одна приятная звезда дает хороший потенциал по карьере.

Но следует бдительнее относиться к контрактам и договоренностям, которые вы заключаете, поскольку «Звезда разрыва», или звезда поломок говорит о том, что есть риск расторжение контрактов и договоренностей в год Дракона.

Следите за своим эмоциональным состоянием и не поддавайтесь печалям — поскольку «звезда одиночества» может утаскивать вас в дебри бездонных грустей. В этот момент Быкам следует вспоминать какие позитивные звезды вас окружают и стараться не поддаваться влиянию негативных звезд, помня о том, что их влияние временно.

И следите за тем что вы говорите — велик риск сказать что-то, что будет истрактовано не в вашу пользу и породит слухи и неприятности. Вам следует помнить о том что лучше промолчать, чем выйти в публичное пространство с неуместным мнением, которое может все испортить.

Прогноз на 2024 год — Свинья

5-tv.ru

Ну и баловнями судьбы в год дракона будут Свиньи! Одинокие Свиньи могут встретить достойную пару и успешно выйти замуж или жениться.

К Свиньям прилетает звезда Императора (紫微, zi wei) — она дает хорошую репутацию, прекрасные возможности, доверие и счастливые случаи в жизни.

Звезда «Нефритовый зал» (玉堂, yu tang) — дает денежную удачу особенно в вопросах недвижимости.

Сразу пять сильных позитивных звезд освещают путь свиньи в год дракона. Хороший повод сесть и попробовать продумать, каких результатов вы хотите достигнуть в 2024 году с такой мощной поддержкой.

Будьте внимательны, старайтесь тщательнее заниматься финнаосвым планированием, поскольку есть звезды, указывающие на возможные потери.

И есть еще одна звезда «Темное небо» (天厄, tian ne), которая указывает на то, что если Свинья есть в вашей карте, вы можете стать непосредственным свидетелем или участником какого-то стихийного бедствия. Если вы родились в день свиньи, вероятнее всего повреждения вашего дома будут с северо-западной стороны.

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