Собянин рассказал о юбилее музея-заповедника «Царицыно»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 24 0

10 июня в «Царицыно» откроется выставка «Люди и фонды.

Собянин рассказал о юбилее музея-заповедника «Царицыно»

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Музей-заповедник «Царицыно» отмечает 40-летний юбилей. Со знаменательной датой поздравил сотрудников музея и всех москвичей мэр столицы Сергей Собянин.

«Царицыно» изначально создавалось как музей декоративно-прикладного искусства, рассказал Сергей Собянин. На сегодняшний день в коллекции музея находится более 61 тысячи художественных произведений. А пейзажный парк «Царицыно» стал излюбленным местом отдыха москвичей и местом проведения городских мероприятий. Здесь проходят многочисленные выставки, концерты и музыкальные фестивали.

«Жемчужина „Царицына“ — архитектурный ансамбль, который строился как резиденция императрицы Екатерины II. На территории находятся памятники археологии — курганы вятичей, а также Башня-руина, гроты, оранжереи, великолепный светодинамический фонтан», — написал мэр Москвы.

10 июня в «Царицыно» откроется выставка «Люди и фонды. Коллективный проект сотрудников музея-заповедника „Царицыно“». Она посвящена истории музея, о которой поведают его нынешние и бывшие сотрудники.

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