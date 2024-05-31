Андрей Логинов освобожден от должности статс-секретаря замглавы Минюста РФ 

Президент РФ Владимир Путин освободил Андрея Логинова от занимаемой им должности статс-секретаря — замглавы Минюста РФ. Соответствующий указ был подписан главой государства, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Логинова Андрея Викторовича от должности статс-секретаря — заместителя министра юстиции Российской Федерации», — указано в тексе документа.

Андрей Логинов родился в 1957 году в Нижнем Тагиле. После окончания МГУ имени Ломоносова он продолжил обучение в Российской академии госслужбы при президенте РФ. С 1978-го работал в МГУ, а с 1997 года занял должность начальника Управления главы государства по вопросам внутренней политики.

Статс-скретарем — заместителем главы Минюста РФ был назначен в июле 2020 года.