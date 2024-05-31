На Сокольнической линии метро от состава отлетела деталь. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, деталь попала в токоприемник, в результате чего произошло короткое замыкание с задымлением. Пассажиры были эвакуированы по тоннелю.

У станции метро «Спортивная» дежурят бригады скорой помощи.