На Сокольнической линии метро от состава отлетела деталь
МЧС проверяет информацию о задымлении в тоннеле.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru
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На Сокольнической линии метро от состава отлетела деталь. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По словам собеседника, деталь попала в токоприемник, в результате чего произошло короткое замыкание с задымлением. Пассажиры были эвакуированы по тоннелю.
У станции метро «Спортивная» дежурят бригады скорой помощи.
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