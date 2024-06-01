Россиян предупредили о возможных проблемах с загранпаспортами при выезде

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила россиян о все чаще возникающих проблемах при пересечении границы. Туристы могут столкнуться с трудностями из-за «неточностей в документах.

К таким «неточностям» относятся буквы «ё», указанные в соответствии с советскими названиями населенные пункты, особенности машинописного штифта и другие казусы. Информация об этом следует из публикации на сайте Ассоциации.

Вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян рассказал, что нередки случаи изъятия загранпаспортов у россиян из-за неточно указанного места рождения. Так в Пулково пассажира «со скрипом», но пропустили, потому что у него в графе «место рождения» была указана Ленинградская области без уточнений.

Ожидается, что проверка документов станет строже в ближайшее время.

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