Россиян предупредили о возможных проблемах с загранпаспортами при выезде

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 114 0

При пересечении границы у граждан все чаще возникают проблемы из-за «неточностей».

Россиян предупредили о возможных проблемах с загранпаспортами при выезде

Фото: Почуев Михаил / ТАСС

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила россиян о все чаще возникающих проблемах при пересечении границы. Туристы могут столкнуться с трудностями из-за «неточностей в документах.

К таким «неточностям» относятся буквы «ё», указанные в соответствии с советскими названиями населенные пункты, особенности машинописного штифта и другие казусы. Информация об этом следует из публикации на сайте Ассоциации.

Вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян рассказал, что нередки случаи изъятия загранпаспортов у россиян из-за неточно указанного места рождения. Так в Пулково пассажира «со скрипом», но пропустили, потому что у него в графе «место рождения» была указана Ленинградская области без уточнений.

Ожидается, что проверка документов станет строже в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru писал, к чему может привести опечатка в паспорте и как ее исправить.

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