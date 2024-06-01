«Превратился в игрока»: Ленни Кравиц заявил, что почти десять лет держит целибат

Американский певец отметил — к такому шагу его подтолкнуло поведение папы, на которого он никак не хотел быть похожим.

Американский певец Ленни Кравиц шокировал публику неожиданным признанием. Он заявил, что уже на протяжении девяти лет ни с кем не встречался, и у него не было интимных связей. Об этом он рассказал в интервью газете The Guardian.

Как объяснил знаменитость, на такой шаг его подтолкнул собственный отец, который был настоящим бабником и даже изменял его маме. Как-то во время разговора папа даже заявил, что рано или поздно Ленни будет как он. Но Кравиц никак не хотел быть на него похожим.

«Отец был прав. После свадьбы я стал больше на него похож. Я превратился в игрока. Мне это не понравилось. Я не хотел быть таким парнем. Так что мне пришлось заняться этим, и на это потребовались годы… Я взял на себя ответственность. Придерживался дисциплины», — сказал певец.

Дисциплины он придерживается уже девять лет. За это время, по словам артиста, он стал твердым в вопросе образа жизни. Однако, кажется, он постепенно становится менее категоричным. Так, в декабре прошлого года Кравиц задумался о новом браке.

«Я достаточно вырос. Я стал сильнее. Я более дисциплинирован. Я стал более открытым. Но прийти к этому было сложно. Я всегда хотел брака, но у меня мало, что для него было», — рассказывал он в интервью журналу Esquire.

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