«Превратился в игрока»: Ленни Кравиц заявил, что почти десять лет держит целибат

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 151 0

The Guardian: Ленни Кравиц девять лет не занимался сексом

«Превратился в игрока»: Ленни Кравиц заявил, что почти десять лет держит целибат

Фото: www.globallookpress.com / face to face

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Американский певец отметил — к такому шагу его подтолкнуло поведение папы, на которого он никак не хотел быть похожим.

Американский певец Ленни Кравиц шокировал публику неожиданным признанием. Он заявил, что уже на протяжении девяти лет ни с кем не встречался, и у него не было интимных связей. Об этом он рассказал в интервью газете The Guardian.

Как объяснил знаменитость, на такой шаг его подтолкнул собственный отец, который был настоящим бабником и даже изменял его маме. Как-то во время разговора папа даже заявил, что рано или поздно Ленни будет как он. Но Кравиц никак не хотел быть на него похожим.

«Отец был прав. После свадьбы я стал больше на него похож. Я превратился в игрока. Мне это не понравилось. Я не хотел быть таким парнем. Так что мне пришлось заняться этим, и на это потребовались годы… Я взял на себя ответственность. Придерживался дисциплины», — сказал певец.

Дисциплины он придерживается уже девять лет. За это время, по словам артиста, он стал твердым в вопросе образа жизни. Однако, кажется, он постепенно становится менее категоричным. Так, в декабре прошлого года Кравиц задумался о новом браке.

«Я достаточно вырос. Я стал сильнее. Я более дисциплинирован. Я стал более открытым. Но прийти к этому было сложно. Я всегда хотел брака, но у меня мало, что для него было», — рассказывал он в интервью журналу Esquire.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли вступать в интимную близость на первом свидании.

+27° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
90.19
0.40 97.79
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:12
Врачи центров медицины ФИФА приняли участие в конференции «СПОРТМЕДФОРУМ»
12:07
Слишком мелко: названы самые неочевидные причины снижения зрения
11:53
Дмитрий Песков посетил прощание с Анастасией Заворотнюк
11:37
Прощание с Анастасией Заворотнюк началось в Покровском монастыре
11:17
Испытывается в зоне СВО: в России создали первый в мире робот-камикадзе
11:01
Под Новороссийском обнаружены обломки украинского беспилотника

Сейчас читают

Прощание с Анастасией Заворотнюк началось в Покровском монастыре
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака
«Появляется любовница»: как отношение Мусагалиева к жене скажется на его браке
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео