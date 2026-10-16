«Грэмми» заметила AY YOLA: башкирская группа претендует сразу на две номинации

Башкирская группа AY YOLA вошла в первый раунд голосования «Грэмми»

Башкирская группа AY YOLA включена в официальный бюллетень первого раунда голосования премии «Грэмми» в двух номинациях. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба коллектива.

Альбом Ural Batyr представлен в категории Best Global Music Album («Лучший альбом глобальной музыки»), а сингл Aihylyu — в Best Arrangement, Instruments and Vocals («Лучшая аранжировка для инструментов и вокала»). По итогам первого раунда определится официальный список номинантов. Его должны объявить 16 ноября.

AY YOLA сочетает современные музыкальные жанры с башкирскими национальными мотивами. Мировую известность коллектив получил после выхода песни Homay весной 2025 года. Композиция провела 18 недель в мировых музыкальных чартах. В том же году коллектив стал послом международного конкурса «Интервидение».

Церемония вручения премии «Грэмми» пройдет 7 февраля 2027 года в Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе. На ней отметят записи, композиции и исполнителей за период с 31 августа 2025 года по 28 августа 2026 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участники группы AY YOLA посоветовали молодым артистам не бояться экспериментов и сохранять искренность в творчестве. Руслан Шайхитдинов отметил, что наибольший интерес у аудитории вызывают новаторы, которые делают то, чего раньше никто не делал. Ринат Рамазанов добавил, что артисту важно не подстраиваться под окружающих и оставаться верным своему делу.

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