Таинственное исчезновение: сын Надежды Кадышевой раскрыл правду о ее состоянии

Артистка занимается собой и проводит с мужем много времени на даче.

Народная артистка России Надежда Кадышева исчезла со сцены по собственному желанию. Об этом сообщил ее сын Григорий Кадышев в беседе с KP.RU

Артистка последнее время не появляется на публике. Поклонники переживают и пишут в Сети различные предположения о возможных причинах исчезновения звезды. Версий уже немало: череда смертей любимых людей, онкология, ссора с Надеждой Бабкиной, родовое проклятие.

Здоровье

Ее сын уверил, что с ней все замечательно. Он не подтвердил слухи о наличии у Кадышевой онкологии.

«Считаю важным сообщить, что онкологии у нее не было. Мы всей семьей регулярно посещаем врачей в рамках общих обследований и поддерживаем здоровый образ жизни», — сказал Григорий Кадышев.

Григорий также поделился, что его родители большое внимание уделяют спорту и питанию. Надежда даже готовит сама при любых обстоятельствах, чтобы быть уверенной в том, что пища окажется здоровой, и ее сбалансированный рацион ничего не нарушит.

Георгий поделился и тем, что Кадышева очень любит пешие прогулки, поэтому ее часто можно встретить в московских парках.

Родовое проклятие

В семье Кадышевой многие по женской линии переносили депрессию. Сама Надежда считала это «родовым проклятием», которое забрало жизнь ее любимых: бабушки, мамы, сестры.

К 40 годам и Надежда страдала от недуга, но, благодаря усилию мужа и врачей, смогла его преодолеть.

Психиатр Дмитрий Клевцов объяснил, что депрессия не является наследственным заболеванием, но ее развитию способствуют вредоносные микроорганизмы, которые передаются достаточно легко.

«Наследуется болезнь на микроорганизменном уровне, то есть, наследуется микробиота человека, в которую в том числе входят некоторые очень патогенные микроорганизмы. Они действительно поражают человека, их передают внутриутробным, контактно-бытовым и даже воздушно-капельным путями», — сообщил врач.

Ссора с Надеждой Бабкиной оказалась фатальной?

Певица Надежда Бабкина в 2010 году обвинила Кадышеву в несостоятельности. Она заявила. что артистка поет не народные песни и выбирает отвратительные костюмы.

Близкие Кадышевой сказали, что это подвергло ее сильному стрессу. Она не конфликтный человек, потому ей достаточно тяжело переносить такие баталии, еще и после борьбы с депрессией.

Семейное тепло

Григорий Кадышев рассказал, что звездная мама просто наслаждается домом и размеренной жизнью. Она выступает тогда, когда хочет этого, а остальное время проводит для себя.

«Матушка великолепно готовит. Коронное блюдо нашей семьи — пельмени. Это целый ритуал, когда мы вместе собираемся на кухне», — поделился теплыми воспоминания Григорий.

Он отметил, что знаменитыми семейными пельменями они всегда угощают гостей. В их числе была даже японская делегация.

Возвращение

Не так давно Надежда Кадышева выступила во Всероссийском музее декоративного искусства, после открытия в нем собственной экспозиции «Мелодия народной красоты: выставка сценических костюмов Надежды Кадышевой».

Певица подарила музею девять своих костюмов. Известно, что до этого момента они нигде не выставлялись.

Было заметно, что ей не так легко дается концерт, как раньше, но артистка по-прежнему задорно пляшет и поет, хоть и не всегда в живую.

Сегодня, 1 июня, Надежда Кадышева отмечает свое 65-летие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кадышева пожаловалась на возрастные изменения.