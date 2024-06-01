«Не хватает ее смелости»: как Навка простилась с Заворотнюк

Спортсменка поделилась, что рядом с актрисой ей всегда было невероятно спокойно.

Олимпийская чемпионка России по танцам на льду Татьяна Навка эксклюзивно поделилась с 5-tv.ru своими воспоминаниями о Анастасии Заворотнюк.

Спортсменка рассказала о том, насколько это неоценимая утрата. Она выразила надежду на то, что с небес актриса будет гордиться за успехи своих близких, которые всегда будут помнить ее и радовать.

Навка поделилась, что больше всего в Анастасии Заворотнюк ее восхищало спокойствие и жизнерадостность.

«Нам очень не хватает Насти. Мне не хватает вот этой ее уверенности, смелости. Рядом с ней всегда было как-то очень спокойно и никто не унывал. Вот это ее не уныние и вера в хорошее, светлое всегда с нами», — рассказала Татьяна Навка.

Церемония прощания состоялась в Покровском монастыре. Актрисы не стало на 54-м году жизни в результате продолжительной болезни. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Песков посетил прощание с Анастасией Заворотнюк.