«Не хватает ее смелости»: как Навка простилась с Заворотнюк

Татьяна Навка простилась с Анастасией Заворотнюк
Фото, видео: Самолыго Юрий / ТАСС; 5-tv.ru
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Спортсменка поделилась, что рядом с актрисой ей всегда было невероятно спокойно.
Олимпийская чемпионка России по танцам на льду Татьяна Навка эксклюзивно поделилась с 5-tv.ru своими воспоминаниями о Анастасии Заворотнюк.
Спортсменка рассказала о том, насколько это неоценимая утрата. Она выразила надежду на то, что с небес актриса будет гордиться за успехи своих близких, которые всегда будут помнить ее и радовать.
Навка поделилась, что больше всего в Анастасии Заворотнюк ее восхищало спокойствие и жизнерадостность.
«Нам очень не хватает Насти. Мне не хватает вот этой ее уверенности, смелости. Рядом с ней всегда было как-то очень спокойно и никто не унывал. Вот это ее не уныние и вера в хорошее, светлое всегда с нами», — рассказала Татьяна Навка.
Церемония прощания состоялась в Покровском монастыре. Актрисы не стало на 54-м году жизни в результате продолжительной болезни. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Песков посетил прощание с Анастасией Заворотнюк.
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