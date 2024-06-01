«Не хватает ее смелости»: как Навка простилась с Заворотнюк

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 3 015 0

Татьяна Навка простилась с Анастасией Заворотнюк

Фото, видео: Самолыго Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Спортсменка поделилась, что рядом с актрисой ей всегда было невероятно спокойно.

Олимпийская чемпионка России по танцам на льду Татьяна Навка эксклюзивно поделилась с 5-tv.ru своими воспоминаниями о Анастасии Заворотнюк.

Спортсменка рассказала о том, насколько это неоценимая утрата. Она выразила надежду на то, что с небес актриса будет гордиться за успехи своих близких, которые всегда будут помнить ее и радовать.

Навка поделилась, что больше всего в Анастасии Заворотнюк ее восхищало спокойствие и жизнерадостность.

«Нам очень не хватает Насти. Мне не хватает вот этой ее уверенности, смелости. Рядом с ней всегда было как-то очень спокойно и никто не унывал. Вот это ее не уныние и вера в хорошее, светлое всегда с нами», — рассказала Татьяна Навка.

Церемония прощания состоялась в Покровском монастыре. Актрисы не стало на 54-м году жизни в результате продолжительной болезни. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Песков посетил прощание с Анастасией Заворотнюк.

+27° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
90.19
0.40 97.79
0.66
Уникальное явление: как на судьбу людей повлияет Парад шести планет

Последние новости

21:23
Захарова назвала свой главный источник силы в условиях тотальной русофобии
21:15
Суд признал более 1,7 тысячи человек потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе»
21:03
«Всенародная любовь»: Авербух поделился воспоминаниями о Заворотнюк
20:54
Экстренное предупреждение объявили в Москве из-за надвигающейся непогоды
20:40
Путин выразил соболезнования родным Чилингарова
20:25
В НАТО допустили применение пятой статьи договора в случае кибератаки

Сейчас читают

Чернышев впервые прокомментировал смерть Заворотнюк: «Любовь давала сил»
«Не хватает ее смелости»: как Навка простилась с Заворотнюк
«Не ожидал, что это будет последняя встреча»: Запашный простился с Заворотнюк
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео