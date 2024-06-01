Дмитрий Песков посетил прощание с Анастасией Заворотнюк

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 266 0

Пресс-секретарь президента РФ приехал в Покровский монастырь.

Фото, видео: Тараканов Вадим / ТАСС; 5-tv.ru

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посетил прощание с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк. Оно проходит в Покровском монастыре, кадрами делится 5-tv.ru.

Поклонники и близкие пришли проститься с актрисой. Среди них также посетил церемонию серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

Заворотнюк должны похоронить сегодня на Троекуровском кладбище. Известно, что посетить ее могилу можно будет с 16:00 до 17:00 в этот день.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни ночью 30 мая на 54-м году жизни. В 2019 году у нее диагностировали страшное заболевание — рак головного мозга в четвертой стадии.

Последние несколько лет она мужественно боролась с болезнью, но все же врачи не смогли спасти артистки. В последние несколько месяцев ее состояние резко ухудшилось.

Ранее 5-tv.ru привел самые яркие роли Анастасии Заворотнюк.

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