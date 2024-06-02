Пелагея показала плачущую из-за поступка отца дочь: «Столкнулась с жестокостью папочки»

Чем так обидел наследница бывший муж певицы?

Певица Пелагея во время развода с хоккеистом Иваном Телегиным заявляла, что они разойдутся полюбовно. Мол, никаких ссор и скандалов в публичном пространстве демонстрировать не будут. Однако осуществить сказанное, к сожалению, у нее не получилось. Сначала знаменитость судилась с экс-мужем из-за алиментов на дочку Таисию, а на днях рассказала, как он «поздравил» девочку с Днем защиты детей и испортил ей все задуманные планы. А чтобы не быть голословной, показала душераздирающее видео с рыдающим ребенком.

Девочка, окончив первый класс, собиралась на отдых в Турцию. Но улететь она не смогла, так как отец запретил ей выезд из России.

«Пусть наши детки каждый свой маленький шажок во взрослый мир ступают по подготовленной взрослыми дорожке и никогда не сталкиваются с равнодушием и жестокостью каких-то мразей. Дочка Тася ровно через день после окончания школы получила от папы поздравление. Прямо в аэропорту Шереметьево ей это поздравление прочитал офицер таможенной службы. Это был запрет на выезд Таси. Куда? На отдых, конечно. Куда еще она собиралась, а об этом догадывался папа? В честь первых в ее жизни каникул бабуля подарила Тасе путевку в Турцию», — написала Пелагея в социальной сети.

По словам артистки, наследница очень ждала этой поездки, собирала чемоданы, тщательно подбирала наряды, в которых будет красоваться на отдыхе. Однако из-за отца путешествие сорвалось. Как итог — ребенок весь в слезах.

«Вот Тася спрашивает: зачем он это сделал? Ну как же — чтобы Тася, пройдя все досмотры, сдав багаж, за полчаса до вылета самолета в семь утра была снята с рейса. Эффектно? Еще как. А еще — педагогично. Вот так, окончив свой первый класс, Тася столкнулась с беззубой жестокостью „папочки“», — добавила знаменитость.

Свой рассказ знаменитость сопроводила душераздирающим видео, на котором Таисия рыдает от боли, печали и непонимания, почему любимый папа так поступил, почему не позволил ей отдохнуть после учебного года, позагорать и поплескаться в море, а также надеть самые красивые платья.

«Мир состоит из добрых и любящих людей. Бывают, конечно, исключения. Душевные инвалиды, которые когда проигрывают суды (очередной четвертый суд опять проиграл Телегин), то бесятся от бессильной злобы, наказывая за это собственных маленьких дочек», — написала Пелагея.

Певица отметила, что таких людей, как Телегин, мало. А она в обиду не даст свою дочку и будет защищать ее всегда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пелагея разделила имущество с бывшим мужем.