Певица Пелагея разделила имущество с бывшим мужем

Рассмотрение иска Пелагеи Телегиной к экс-супругу хоккеисту Ивану Телегину о разделе имущества в Никулинском районном суде Москвы завершилось. В связи с этим 5-tv.ru запросил информацию о вынесенном решении, однако выяснилось, что суд не разглашает данные о семейных спорах.

В 2019 году стало известно, что Пелагея и ее бывший муж разъехались. Их развод был оформлен в 2020 году, и с тех пор продолжаются судебные разбирательства. Певица успешно добилась части имущества, но вопрос алиментов оказался сложнее: в 2022 году хоккеист добился уменьшения размера алиментов с одной четверти до одной шестой части своего дохода.

Судебное решение от 28 мая было отменено Мосгорсудом, и теперь иск Телегина направлен на новое рассмотрение. Причина отмены — «неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вскрылись детали развода Пелагеи и Телегина.