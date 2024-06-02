Медведь напал на дрессировщика в цирке Обнинска: инцидент попал на видео

В каком состоянии находится пострадавший?

Медведь чуть не растерзал дрессировщика прямо во время выступления в цирке на глазах у зрителей. Инцидент произошел в Обнинске Калужской области. Жуткие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Заслуженный артист России, дрессировщик Олег Красов для трюка решил поставить хищное животное на колесо. Сначала медведь выполнял указание, но внезапно сошел с колеса и начал бодаться с Красовым. После этого и вовсе повалил его на пол.

«Может от злости или духоты напал на дрессировщика. Дети испугались, зрители из первых рядов начали убегать», — сообщил 5-tv.ru один из очевидцев произошедшего.

Избежать трагедии помогли вовремя подоспевшие статисты, которые оттащили животное от мужчины. Никто из зрителей не пострадал. Дрессировщик остался жив.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Тулой медведь напал на женщину с ребенком на зооферме.