Медведь напал на дрессировщика в цирке Обнинска: инцидент попал на видео
Медведь напал на дрессировщика в цирке Обнинска
Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru
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В каком состоянии находится пострадавший?
Медведь чуть не растерзал дрессировщика прямо во время выступления в цирке на глазах у зрителей. Инцидент произошел в Обнинске Калужской области. Жуткие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.
Заслуженный артист России, дрессировщик Олег Красов для трюка решил поставить хищное животное на колесо. Сначала медведь выполнял указание, но внезапно сошел с колеса и начал бодаться с Красовым. После этого и вовсе повалил его на пол.
«Может от злости или духоты напал на дрессировщика. Дети испугались, зрители из первых рядов начали убегать», — сообщил 5-tv.ru один из очевидцев произошедшего.
Избежать трагедии помогли вовремя подоспевшие статисты, которые оттащили животное от мужчины. Никто из зрителей не пострадал. Дрессировщик остался жив.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Тулой медведь напал на женщину с ребенком на зооферме.
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