Маски сорваны? Почему на самом деле Телегин мстит Пелагее и издевается над дочкой

Певица Пелагея, когда разводилась с хоккеистом Иваном Телегиным, заявляла — они, несмотря ни на что, разойдутся полюбовно.

Мол, никаких ссор, скандалов в публичном пространстве демонстрировать не будут. Однако осуществить сказанное, к сожалению, у нее не получилось.

Сначала знаменитость судилась с экс-мужем из-за алиментов на дочку Таисию, а на днях рассказала, как Телегин поздравил девочку с Днем защиты детей и испортил ей все задуманные планы. А чтобы не быть голословной, показала душераздирающее видео с рыдающим ребенком.

Вспыхнувшая любовь

Пелагея с будущим супругом познакомилась в 2015 году в компании общих знакомых. Буквально с первого взгляда они влюбились друг в друга.

Хотя Телегин на тот момент был не свободен. Он сожительствовал с девушкой по имени Евгения. С ней он познакомился в стриптиз-клубе, где избранница и работала. Та быстро покорила Телегина, они стали жить вместе, а вскоре она забеременела.

Находясь в положении, девушка стала замечать, что муж слишком часто стал где-то пропадать. Только чуть позже она узнала — Телегин закрутил роман с певицей. Поначалу они с Пелагеей скрывали свои отношения.

Хотя окружающим стало достаточно быстро понятно, что между ними роман, ведь артистка часто присутствовала на матчах с участием ЦСКА, за который на тот момент выступал хоккеист. А самого Телегина регулярно замечали на музыкальном шоу, в котором певица была наставницей. Связать себя узами брака влюбленные решили через год после знакомства — в 2016-м.

Для певицы этот брак стал уже вторым. В 2010-м она вышла замуж за юмориста Дмитрия Ефимовича. До замужества они были знакомы давно, но лишь со временем разглядели в друг друге вторых половинок.

Поначалу дела шли хорошо, но появлялось все больше препятствий на пути к долгосрочному семейному счастью. Эпатажную невестку невзлюбила мать Ефимовича, считавшая, что та ему совершенно не подходит.

При этом гастрольный график певицы не позволял паре проводить вместе достаточно времени. Спустя два года семья рухнула.

Свадьба Телегина и Пелагеи была скромной: на регистрацию пригласили лишь самых близких, а в одном из ресторанов на Рублевке, где проходило празднование, семья забронировала лишь пять столиков.

Из знаменитостей поздравить молодоженов приехали телеведущая Лера Кудрявцева с супругом Игорем Макаровым, а также хоккеист Александр Овечкин с будущей женой Анастасией Шубской.

Внезапный развод

Спустя семь месяцев после бракосочетания на свет появилась дочка Таисия. Знаменитость души не чаяла в малышке.

Казалось, в семье царят мир и гармония. Но в 2019-м как гром среди ясного неба прогремела новость — Пелагея и Телегин больше не живут вместе. Вскоре артистка публично призналась — они разводятся, но официальный конец наступил лишь в декабре 2020-го.

Нашел другую?

Говоря о разводе, Пелагея заявила, что, несмотря ни на что, они разойдутся полюбовно. При этом причину расставания не сообщила. Однако мирно уйти друг от друга им все же не удалось.

Многие тогда предположили, что, вероятнее всего, у женатого хоккеиста появилась новая пассия. Вскоре эту догадку подтвердили журналисты.

Они запечатлели Телегина в компании новой девушки — Марии Гончар. Она оказалась дочерью миллионера и светской львицей.

Дележ совместно нажитого имущества

Сразу после развода Пелагея и Телегин стали выяснять отношения в суде. Они пытались поделить совместно нажитое имущество и общие сбережения.

А делить им было что: апартаменты в элитном комплексе, шикарную иномарку и дом в районе Новой Риги, купленный в ипотеку. Спортсмен сначала проиграл три судебных заседания, но надежды не потерял.

Пелагее тогда отошла квартира, а также она смогла добиться приличных алиментов на содержание общей дочки.

Кроме всего этого, суд обязал Телегина вернуть бывшей супруге крупную денежную сумму, которую он якобы тайком выводил из семейного бюджета. Однако в 2022 году хоккеист все же добился уменьшения размера алиментов с одной четверти до одной шестой части своего дохода.

Устал от тирании?

Сразу после развода певица даже запрещала Телегину видеться с Таисией. Их общение происходило исключительно по видеосвязи и в обязательном порядке в присутствии самой певицы.

Увидев такое отношение экс-супруги, кажется, хоккеист решил отыграться. Внезапно он заявил о домашнем насилии, которое терпел во время брака. Но даже если Телегин не обманул публику тогда в данном моменте, доказать это в суде было бы ему весьма тяжело.

Отомстил во второй раз

В День защиты детей Телегин, по словам Пелагеи, решил преподнести своей единственной дочери «особенный» подарок, о котором она узнала в московском аэропорту.

Оказалось, что девочка, окончив первый класс, собиралась на отдых в Турцию. Но улететь она не смогла, так как хоккеист запретил ей выезд из России.

«Пусть наши детки каждый свой маленький шажок во взрослый мир ступают по подготовленной взрослыми дорожке и никогда не сталкиваются с равнодушием и жестокостью каких-то мразей. Дочка Тася ровно через день после окончания школы получила от папы поздравление.

Прямо в аэропорту Шереметьево ей это поздравление прочитал офицер таможенной службы. Это был запрет на выезд Таси. Куда? На отдых, конечно.

Куда еще она собиралась, а об этом догадывался папа? В честь первых в ее жизни каникул бабуля подарила Тасе путевку в Турцию», — написала Пелагея в социальной сети.

По словам артистки, наследница очень ждала этой поездки, собирала чемоданы, тщательно подбирала наряды, в которых будет красоваться на отдыхе. А в это время Телегин уже строчил свое «поздравление» девочке.

При этом с ребенком он не виделся уже год. Даже шестилетие девочки в прошлом году решил пропустить. А тогда Пелагея устроила для малышки настоящий праздник. Она пригласила друзей Таисии и приготовила для детской компании множество сюрпризов.

Именины украсили декорациями в стиле «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла, ребят развлекали аниматоры в костюмах героев произведения. Угощали гостей трехъярусным тематическим тортом. Однако среди всего этого веселья любимого папы не было…

«Вот Тася спрашивает: зачем он это сделал? Ну как же — чтобы Тася, пройдя все досмотры, сдав багаж, за полчаса до вылета самолета, в семь утра была снята с рейса.

Эффектно? Еще как. А еще — педагогично. Вот так, окончив свой первый класс, Тася столкнулась с беззубой жестокостью «папочки»», — добавила знаменитость.

Свой душераздирающий рассказ знаменитость сопроводила душераздирающим видео, на котором Таисия рыдает от боли, печали и непонимания, почему любимый папа так поступил, почему не позволил ей отдохнуть после тяжелого учебного года, позагорать и поплескаться в море, надеть самые красивые платья и похвастаться ими перед окружающими.

«Мир состоит из добрых и любящих людей. Бывают, конечно, исключения. Душевные инвалиды, которые когда проигрывают суды (очередной четвертый суд опять проиграл Телегин), то бесятся от бессильной злобы, наказывая за это собственных маленьких дочек», — написала Пелагея.

В заключение она отметила, что таких людей, как Телегин, мало. А она в обиду не даст свою дочку и будет защищать ее всегда!