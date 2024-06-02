Переломы трех костей стопы: сколько будет лечиться дочь Аскольда Запашного

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 443 0

Дочери Аскольда Запашного предстоит месяц восстанавливаться после перелома

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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На выступлении лошадь артистки поскользнулась и придавила ее.

Старшей дочери народного артиста РФ Аскольда Запашного Еве предстоит месяц восстанавливаться после падения с лошади, об этом рассказал ее отец 5-tv.ru.

Еве диагностировали переломы трех костей стопы. Все случилось на выступлении во время выполнения элементов джигитовки. Лошадь поскользнулась и упала на наездницу, между животным и манежем оказалась нога девушки, это и стало причиной травмы.

По словам Аскольда, его дочь уже хорошо себя чувствует, ей наложили гипс и около месяца уйдет на восстановление, прежде чем она снова сможет выйти на сцену и работать с животными.

Эдгард Запашный прежде прокомментировал, что такое случается в их сфере.

«Это — цирк, и такое бывает!», — написал он в своем Telegram-канале.

Многие поклонники были шокированы произошедшем, они пожелали Еве скорейшего выздоровления.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что тигр по кличке Рой умер, несмотря на помощь спецбригады из Московского зоопарка.

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