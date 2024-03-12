«Не выдержал наркоза»: новая беда обрушилась на Запашного после смерти Морозовой

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 107 0

Эдгард Запашный сообщил о смерти тигра Роя

«Не выдержал наркоза»: новая беда обрушилась на Запашного после смерти Морозовой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Что стряслось на этот раз?

Тигр по кличке Рой умер, несмотря на помощь спецбригады из Московского зоопарка. Об этом сообщил дрессировщик Эдгард Запашный.

«Беда не приходит одна: сегодня мы потеряли нашего любимого Роя. Пару недель назад у него была небольшая драка со Стивеном и Стивен прокусил ему лапу. Образовались две глубокие раны на лапе, которые очень плохо заживали, так как Рой разлизывал и разгрызал сам себе места укусов. Дырки в лапе стали ухудшаться, ветеринары сделали рентген и не смогли выявить никаких инородных тел», — написал он в Telegram-канале.

Ситуация стала ухудшаться и в цирк приехала спецбригада из Московского зоопарка. Тигра ввели в медикаментозный сон для детального изучения повреждений.

Однако Рой не выдержал наркоза и умер. Запашный призвал людей беречь своих животных.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве прошло прощание с артисткой Большого Московского цирка Владой Морозовой. Траурное мероприятие состоялось в Городской клинической больнице № 1 имени Пирогова.

Морозовой не стало 9 марта. В тот день у нее по графику было два выступления, и после второго она почувствовала себя плохо.

Девушка скрутилась и потеряла сознание за кулисами. Ее госпитализировали, но спасти эквилибристку не удалось.

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