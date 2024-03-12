«Не выдержал наркоза»: новая беда обрушилась на Запашного после смерти Морозовой

Что стряслось на этот раз?

Тигр по кличке Рой умер, несмотря на помощь спецбригады из Московского зоопарка. Об этом сообщил дрессировщик Эдгард Запашный.

«Беда не приходит одна: сегодня мы потеряли нашего любимого Роя. Пару недель назад у него была небольшая драка со Стивеном и Стивен прокусил ему лапу. Образовались две глубокие раны на лапе, которые очень плохо заживали, так как Рой разлизывал и разгрызал сам себе места укусов. Дырки в лапе стали ухудшаться, ветеринары сделали рентген и не смогли выявить никаких инородных тел», — написал он в Telegram-канале.

Ситуация стала ухудшаться и в цирк приехала спецбригада из Московского зоопарка. Тигра ввели в медикаментозный сон для детального изучения повреждений.

Однако Рой не выдержал наркоза и умер. Запашный призвал людей беречь своих животных.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве прошло прощание с артисткой Большого Московского цирка Владой Морозовой. Траурное мероприятие состоялось в Городской клинической больнице № 1 имени Пирогова.

Морозовой не стало 9 марта. В тот день у нее по графику было два выступления, и после второго она почувствовала себя плохо.

Девушка скрутилась и потеряла сознание за кулисами. Ее госпитализировали, но спасти эквилибристку не удалось.